Royón advirtió que la política discute poder, en lugar de un proyecto de país

En diálogo con Vale Todo por Aries, Flavia Royón, candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, sostuvo que el país se encuentra en un punto de inflexión y que la política debe cambiar su lógica.

“La política necesita gente que discuta un proyecto, no poder”, afirmó, y advirtió que los extremos dañan la posibilidad de construir consensos. “Hoy la Argentina oscila entre modelos totalmente opuestos, y así no se puede generar una hoja de ruta de mediano plazo”, señaló.

La exsecretaria de Energía remarcó que la infraestructura es clave para el desarrollo del norte. “Las rutas, la infraestructura energética, el ferrocarril y la hidrovía son estratégicos. Sin un Estado presente, será imposible que nuestra producción sea competitiva”, explicó.

Además, consideró urgente dar previsibilidad para que lleguen las inversiones necesarias. “No podemos seguir condenados al cortoplacismo ni a modelos de enriquecimiento financiero. Argentina tiene que salir adelante con industria, alimentos, energía y minería”, enfatizó.

Finalmente, subrayó la necesidad de dirigentes con visión de largo plazo. “Acá no importa quién gobierne. Tenemos que construir consensos sobre los puntos que todos sabemos que son necesarios rediscutir en la Argentina”, concluyó.