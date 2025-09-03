Crecen los casos de enfermedades de transmisión sexual en Salta tras recortes de Nación

El senador Manuel Pailler advirtió que reaparecieron casos de HIV, hepatitis B y sífilis en la provincia, vinculados a la falta de insumos preventivos.

Salud03/09/2025Ivana ChañiIvana Chañi

Durante la entrevista en Pasaron Cosas, el senador y presidente de la Comisión de Salud del Senado, Manuel Pailler informó que volvió a crecer la incidencia de enfermedades de transmisión sexual (ETS) en Salta.

“Han aparecido nuevamente casos de sífilis que prácticamente no existían. También aumentaron los contagios de hepatitis B y se registran abandonos de tratamientos de HIV”, señaló.

El legislador atribuyó el rebrote a los cortes de programas nacionales que proveían preservativos, anticonceptivos y dispositivos intrauterinos. “Cuando el Gobierno corta abruptamente esos planes, hasta que la provincia licita y compra, se genera faltante”, explicó.

