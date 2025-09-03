Crecen los casos de enfermedades de transmisión sexual en Salta tras recortes de Nación

Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler advirtió que reaparecieron casos de HIV, hepatitis B y sífilis en la provincia, vinculados a la falta de insumos preventivos.Salud03/09/2025Ivana Chañi
Durante la entrevista en Pasaron Cosas, el senador y presidente de la Comisión de Salud del Senado, Manuel Pailler informó que volvió a crecer la incidencia de enfermedades de transmisión sexual (ETS) en Salta.
“Han aparecido nuevamente casos de sífilis que prácticamente no existían. También aumentaron los contagios de hepatitis B y se registran abandonos de tratamientos de HIV”, señaló.
El legislador atribuyó el rebrote a los cortes de programas nacionales que proveían preservativos, anticonceptivos y dispositivos intrauterinos. “Cuando el Gobierno corta abruptamente esos planes, hasta que la provincia licita y compra, se genera faltante”, explicó.
Los trastornos de ansiedad, depresión u otros, presentan mayor prevalencia en mujeres, según la Organización Mundial de la Salud, que insta a ampliar el acceso y mejorar la respuesta de forma urgente.
La iniciativa se presentó en noviembre de 2024 en la Comisión de Salud del Senado.
La presidenta del Círculo Médico de Salta, Cristina Sánchez Wilde, destacó en Aries que la nueva ley de residencias médicas impide que intereses corporativos condicionen la formación de especialistas en la provincia.
