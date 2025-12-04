Ocho de cada 10 casos de cáncer bucal se detectan tarde

En vísperas del Día Latinoamericano y Nacional de Prevención del Cáncer Bucal, el Colegio de Odontólogos de Salta, ubicado en 20 de Febrero 864, está realizando controles gratuitos este jueves y viernes, de 9 a 12, para todas las personas que quieran acercarse sin turno previo.

En diálogo con Aries, el odontólogo Juan Pimentel Solá explicó que esta campaña reúne, por primera vez en conjunto, al Colegio de Odontólogos, el Hospital Señor del Milagro y el Hospital Oñativia, con el objetivo de fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano.

Pimentel Solá señaló que el cáncer bucal suele detectarse tarde:

“En el 80% de los casos lo diagnosticamos en estadios avanzados. Por eso buscamos identificar lesiones precancerosas antes de que evolucionen”, indicó.

El odontólogo recordó que dos controles por año son esenciales, ya que el profesional está capacitado para revisar no solo dientes, sino toda la mucosa oral, donde pueden aparecer lesiones anormales.

Entre las señales de alerta mencionó:

Manchas blancas, rojas o marrones en lengua, paladar, encías o labios.

Úlceras que no cicatrizan, similares a una afta que deja de doler.

Crecimientos en cuello o axila.

El especialista aclaró que muchas lesiones no duelen, lo que retrasa la consulta.

¿Cómo son los controles?

Durante estas dos jornadas, un equipo de profesionales capacitados en estomatología revisará la mucosa oral de cada paciente.

Si encuentran una lesión sospechosa “automáticamente tomamos una biopsia y derivamos al paciente a un centro especializado”, precisó Pimentel Solá.

Datos sobre incidencia

Aunque Argentina no cuenta con un registro completamente unificado, Pimentel Solá indicó que el cáncer bucal representa aproximadamente el 2,3% de los diagnósticos oncológicos en el país.

A nivel mundial, la OMS lo ubica en el puesto 16 entre los cánceres más frecuentes.

¿Dónde y cuándo asistir?

Colegio de Odontólogos de Salta

Dirección: 20 de Febrero 864

Hoy jueves y mañana viernes

De 9 a 12 horas

Atención gratuita y sin turno previo

“Detectar a tiempo salva vidas. Revisarse es simple, rápido y puede marcar la diferencia”, completó.