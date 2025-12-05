Emergencias hospitalarias y atención prehospitalaria operarán con normalidad; se recomienda acudir a centros de Primer Nivel para casos de baja y mediana complejidad.
Continúan las campañas de colocación de implantes subdérmicos
El procedimiento es gratuito, no requiere límite de edad y los implantes tienen una duración de cinco años. Se requiere inscripción previa.Salud05/12/2025
La Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable, dependiente de la Dirección de Materno Infancia- Subsecretaria de Medicina Social realizará campañas de colocación de Implantes para el mes de Diciembre de 2025 en la ciudad de Salta y en el Interior Provincial.
Hoy se está realizando en General Güemes, el procedimiento es gratuito, no presenta restricción de edad y su duración es de cinco años. Las personas interesadas deben inscribirse previamente enviando un correo a http://[email protected]
El cronograma es:
- ·9/12/25 en hospital Señor del Milagro de 9 a 13 (ingreso por calle Adolfo Güemes 642)
- ·12/12/25 en hospital de Rosario de la Frontera de 9:30 a 13
- ·15/12/25 en la Usina Cultural de 9 a 13
- ·18/12/25 en Hosp Cerrillos de 8:30 a 12: 30
En la última semana se registraron 125 casos nuevos de Influenza, 107 casos de bronquiolitis en menores de 2 años, 71 casos de neumonía y 4 nuevos casos de COVID.
Riñones, córneas y válvulas cardíacas fueron extraídos para trasplantes que beneficiarán a pacientes de Salta, Buenos Aires y Tucumán.
Ocho de cada 10 casos de cáncer bucal se detectan tarde
En el marco del Día Latinoamericano y Nacional de Prevención del Cáncer Bucal, el Colegio de Odontólogos ofrece este jueves y viernes controles gratuitos para todos los salteños.
El equipo de Estomatología del hospital Señor del Milagro realiza asesoramiento y pesquisa de lesiones en 20 de Febrero 864, en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Bucal.
La Municipalidad anunció que el próximo martes 9 de diciembre se abrirá la preinscripción para la Escuela Municipal de Manejo 2026, a través de la App Muni Salta.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.
El abogado Nicolás Martorell asumió al frente de la Secretaría de Gobierno municipal y Agustina Agolio presidirá las áreas de Turismo, Deportes y Cultura bajo una sola secretaría. Asimismo, Gonzalo Corral juró como nuevo coordinador de la Agencia Cultura Activa.
La Selección Argentina, ubicada en el Bombo 1 como cabeza de serie, conocerá hoy a sus rivales para el Mundial 2026 de 48 equipos. La Albiceleste, que no enfrentará a países de CONMEBOL, buscará un grupo "benévolo".
El sindicato asegura que habrá “abstención de tareas” en caso de que no sean depositados los sueldos en las líneas que aún no lo hicieron. “Si aparece la plata, salimos a trabajar”, dijo el vocero del gremio.
La asociación Deuco advirtió que el cambio en el esquema de subsidios energéticos dispuesto por el gobierno de Javier Milei podría generar un fuerte impacto en las tarifas de gas durante el próximo invierno.