Continúan las campañas de colocación de implantes subdérmicos

El procedimiento es gratuito, no requiere límite de edad y los implantes tienen una duración de cinco años. Se requiere inscripción previa.

Salud05/12/2025

93383-se-colocaran-implantes-subdermicos-en-el-hospital-de-apolinario-saravia

La Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable, dependiente de la Dirección de Materno Infancia- Subsecretaria de Medicina Social realizará  campañas de colocación de Implantes para el mes de Diciembre de 2025 en la ciudad de Salta y en el Interior Provincial.

Hoy se está realizando en General Güemes, el procedimiento es gratuito, no presenta restricción de edad y su duración es de cinco años. Las personas interesadas deben inscribirse previamente enviando un correo a http://[email protected]

 El cronograma es:

  • ·9/12/25 en hospital Señor del Milagro de 9 a 13 (ingreso por calle Adolfo Güemes 642)
  • ·12/12/25 en hospital de Rosario de la Frontera de 9:30 a 13
  • ·15/12/25 en la Usina Cultural de 9 a 13
  • ·18/12/25 en Hosp Cerrillos de 8:30 a 12: 30 

Te puede interesar
Lo más visto
Gabinete Muni

Oficializaron tres cambios en el gabinete municipal

Salta04/12/2025

El abogado Nicolás Martorell asumió al frente de la Secretaría de Gobierno municipal y Agustina Agolio presidirá las áreas de Turismo, Deportes y Cultura bajo una sola secretaría. Asimismo, Gonzalo Corral juró como nuevo coordinador de la Agencia Cultura Activa.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail