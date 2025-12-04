Siguen en aumento los casos por infecciones respiratorias agudas en Salta

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 47, comprendida entre el 16 y el 22 de noviembre.

En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

Enfermedades Tipo Influenza: 251 casos – Acumulado: 23.254

Bronquiolitis en menores de 2 años: 107 casos – Acumulado: 9954

Neumonía: 71 casos – Acumulado: 8762

COVID-19: Hubo 4 nuevos casos - Acumulado: 324

García, dijo que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B y adenovirus.

Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 45 pacientes hospitalizados y no se registraron nuevas defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. A la fecha son 10 los óbitos por estas patologías.

Por otro lado, en cuanto a enfermedades zoonoticas, se notificaron: