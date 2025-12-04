Siguen en aumento los casos por infecciones respiratorias agudas en Salta

En la última semana se registraron 125 casos nuevos de Influenza, 107 casos de bronquiolitis en menores de 2 años, 71 casos de neumonía y 4 nuevos casos de COVID.

Salud04/12/2025

gripe-covid-gsc-1

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 47, comprendida entre el 16 y el 22 de noviembre.

En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

  • Enfermedades Tipo Influenza: 251 casos – Acumulado: 23.254
  • Bronquiolitis en menores de 2 años: 107 casos – Acumulado: 9954
  • Neumonía: 71 casos – Acumulado: 8762
  • COVID-19: Hubo 4 nuevos casos - Acumulado: 324

García, dijo que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B y adenovirus.

Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 45 pacientes hospitalizados y no se registraron nuevas defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. A la fecha son 10 los óbitos por estas patologías.

Por otro lado, en cuanto a enfermedades zoonoticas, se notificaron:

  • 29 casos de picaduras de alacranes - acumulado, en lo que va del año, es de 529 casos-
  • 3 casos de ofidismo en la última SE, de la especie Yarará. Acumulado: 70 casos
  • 18 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 13 en Capital, 3 en San Martín y 2 en Metán. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 856 casos.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail