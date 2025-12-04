Riñones, córneas y válvulas cardíacas fueron extraídos para trasplantes que beneficiarán a pacientes de Salta, Buenos Aires y Tucumán.
Siguen en aumento los casos por infecciones respiratorias agudas en Salta
En la última semana se registraron 125 casos nuevos de Influenza, 107 casos de bronquiolitis en menores de 2 años, 71 casos de neumonía y 4 nuevos casos de COVID.Salud04/12/2025
El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 47, comprendida entre el 16 y el 22 de noviembre.
En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:
- Enfermedades Tipo Influenza: 251 casos – Acumulado: 23.254
- Bronquiolitis en menores de 2 años: 107 casos – Acumulado: 9954
- Neumonía: 71 casos – Acumulado: 8762
- COVID-19: Hubo 4 nuevos casos - Acumulado: 324
García, dijo que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B y adenovirus.
Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 45 pacientes hospitalizados y no se registraron nuevas defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. A la fecha son 10 los óbitos por estas patologías.
Por otro lado, en cuanto a enfermedades zoonoticas, se notificaron:
- 29 casos de picaduras de alacranes - acumulado, en lo que va del año, es de 529 casos-
- 3 casos de ofidismo en la última SE, de la especie Yarará. Acumulado: 70 casos
- 18 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 13 en Capital, 3 en San Martín y 2 en Metán. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 856 casos.
Ocho de cada 10 casos de cáncer bucal se detectan tarde
En el marco del Día Latinoamericano y Nacional de Prevención del Cáncer Bucal, el Colegio de Odontólogos ofrece este jueves y viernes controles gratuitos para todos los salteños.
El equipo de Estomatología del hospital Señor del Milagro realiza asesoramiento y pesquisa de lesiones en 20 de Febrero 864, en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Bucal.
La Municipalidad anunció que el próximo martes 9 de diciembre se abrirá la preinscripción para la Escuela Municipal de Manejo 2026, a través de la App Muni Salta.
Cada 3 de diciembre se celebra el Día del Médico en Argentina y gran parte de Latinoamérica en conmemoración del natalicio de Carlos Juan Finlay (1833), médico cubano clave para la Salud Pública.
“La IA es una herramienta, no un reemplazo del médico”
El médico cirujano Francisco Aguilar analizó el impacto de la inteligencia artificial en la práctica clínica y afirmó que la tecnología será una herramienta útil, pero nunca sustituirá el vínculo humano en la consulta.
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.
Paritarias: el Gobierno propuso un esquema de pagos cada 15 días para diciembre y eneroSalta03/12/2025
La propuesta incluye pagar el 16 de diciembre el medio aguinaldo; los días 30 y 31 del corriente el salario de diciembre con un incremento del 5%; abonar el 16 de enero un bono adicional de $150.000 y adelantar el sueldo de enero. Las partes volverán a reunirse la próxima semana para continuar el diálogo y avanzar en consensos.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.