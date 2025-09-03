Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”

Crecen los casos de enfermedades de transmisión sexual en Salta tras recortes de Nación
El senador Manuel Pailler advirtió que reaparecieron casos de HIV, hepatitis B y sífilis en la provincia, vinculados a la falta de insumos preventivos.
Durante su participación en Pasaron Cosas, el presidente de la Comisión de Salud en el Senado y representante de San Martín, Manuel Pailler confirmó que la comisión se reunirá con anestesistas este miércoles para abordar la crisis en recursos humanos.
“Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas como psiquiatría y medicina legal. Hay cupos disponibles pero los residentes no eligen esas carreras”, afirmó.
El legislador adelantó que el Senado elaboró un dictamen con modificaciones para la ley de residencias médicas. “Queremos darle al Ministerio de Salud un marco legal para organizar las residencias y asegurar la formación de especialistas en toda la provincia”, indicó.
Pailler advirtió que formar un médico especialista lleva más de diez años y reclamó cambios en la currícula universitaria. “Desde tercero o cuarto año ya deberían orientarse hacia la especialidad elegida”, sugirió.
El senador Manuel Pailler se refirió a las denuncias de corrupción en salud pública y explicó el rol de la droguería Suizo Argentina como principal proveedora.
El senador Manuel Pailler aseguró en Pasaron Cosas que Nación mantiene una deuda de $600 millones con la provincia y recortó programas clave en materia sanitaria.
Los trastornos de ansiedad, depresión u otros, presentan mayor prevalencia en mujeres, según la Organización Mundial de la Salud, que insta a ampliar el acceso y mejorar la respuesta de forma urgente.
La iniciativa se presentó en noviembre de 2024 en la Comisión de Salud del Senado.
La presidenta del Círculo Médico de Salta, Cristina Sánchez Wilde, destacó en Aries que la nueva ley de residencias médicas impide que intereses corporativos condicionen la formación de especialistas en la provincia.
