Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”

Durante su participación en Pasaron Cosas, el presidente de la Comisión de Salud en el Senado y representante de San Martín, Manuel Pailler confirmó que la comisión se reunirá con anestesistas este miércoles para abordar la crisis en recursos humanos.

“Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas como psiquiatría y medicina legal. Hay cupos disponibles pero los residentes no eligen esas carreras”, afirmó.

El legislador adelantó que el Senado elaboró un dictamen con modificaciones para la ley de residencias médicas. “Queremos darle al Ministerio de Salud un marco legal para organizar las residencias y asegurar la formación de especialistas en toda la provincia”, indicó.

Pailler advirtió que formar un médico especialista lleva más de diez años y reclamó cambios en la currícula universitaria. “Desde tercero o cuarto año ya deberían orientarse hacia la especialidad elegida”, sugirió.