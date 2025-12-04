Salta llevó adelante el decimocuarto operativo de trasplantes del año

Ocho de cada 10 casos de cáncer bucal se detectan tarde
En el marco del Día Latinoamericano y Nacional de Prevención del Cáncer Bucal, el Colegio de Odontólogos ofrece este jueves y viernes controles gratuitos para todos los salteños.
Riñones, córneas y válvulas cardíacas fueron extraídos para trasplantes que beneficiarán a pacientes de Salta, Buenos Aires y Tucumán.Salud04/12/2025
Se llevó a cabo el decimocuarto operativo de ablación multiorgánica del 2025, coordinado por el Centro único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI).
Los órganos y tejidos ablacionados para trasplante fueron válvulas cardíacas, dos riñones y dos córneas, que corresponden a un donante masculino, quien fue diagnosticado con muerte cerebral.
El operativo quirúrgico se realizó en el hospital San Bernardo, y contó con la participación de un equipo local, integrado por coordinadores de ablación y trasplante, médicos, terapistas, bioquímicos, enfermeros, anestesistas, cirujanos, instrumentadores quirúrgicos, camilleros y choferes de ambulancia.
El director del CUCAI, Luis Canelada, destacó la importancia de esta donación al señalar que representa una oportunidad para salvar vidas y mejorar significativamente la salud de quienes hoy enfrentan situaciones críticas.
También explicó que los órganos fueron asignados de acuerdo con la lista nacional de espera del INCUCAI, priorizando a los pacientes salteños en caso de que exista compatibilidad.
“En Salta se trasplantarán dos córneas, un riñón irá a Buenos Aires y el otro a Tucumán. Las válvulas cardíacas van al banco ubicado en el hospital Garrahan, en Buenos Aires”, dijo Canelada.
En la Argentina, por ley, se considera donante a toda persona mayor de 18 años que haya manifestado su voluntad afirmativa o no haya dejado constancia expresa de su oposición.
Pacientes en lista de espera
Según datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), en Salta son 307 las personas registradas, entre niños, adolescentes y adultos, quienes esperan un trasplante de órgano, grupo de órganos o tejidos.
Los pacientes salteños que son potenciales receptores de órganos y tejidos se distribuyen de la siguiente forma:
Órganos (244)
La provincia está ubicada en sexto lugar en la lista de espera nacional, después de Buenos Aires, Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.
Actualmente hay 551 pacientes que están en proceso de inscripción para ser potenciales receptores de órganos y tejidos en Salta. De ellos, el 83,5% espera por un trasplante renal.
Cómo ser donante de órganos
Para manifestar la voluntad afirmativa de ser donantes de órganos, tejidos y células existen varios modos de hacerlo:
En el marco del Día Latinoamericano y Nacional de Prevención del Cáncer Bucal, el Colegio de Odontólogos ofrece este jueves y viernes controles gratuitos para todos los salteños.
El equipo de Estomatología del hospital Señor del Milagro realiza asesoramiento y pesquisa de lesiones en 20 de Febrero 864, en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Bucal.
La Municipalidad anunció que el próximo martes 9 de diciembre se abrirá la preinscripción para la Escuela Municipal de Manejo 2026, a través de la App Muni Salta.
Cada 3 de diciembre se celebra el Día del Médico en Argentina y gran parte de Latinoamérica en conmemoración del natalicio de Carlos Juan Finlay (1833), médico cubano clave para la Salud Pública.
El médico cirujano Francisco Aguilar analizó el impacto de la inteligencia artificial en la práctica clínica y afirmó que la tecnología será una herramienta útil, pero nunca sustituirá el vínculo humano en la consulta.
El ex presidente del COE alertó por el avance del movimiento antivacunas y recordó que la cobertura contra sarampión no supera el 50% en el país. Señaló que vacunarse es un acto de responsabilidad social.
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.
Según se informó, el gobierno salteño y la UNSa avanzaron en la presentación del documento que establece el modo en el que la materia deberá incluirse en la currícula. En tanto, se avanzó con la formación docente para su dictado.