Salta llevó adelante el decimocuarto operativo de trasplantes del año

Se llevó a cabo el decimocuarto operativo de ablación multiorgánica del 2025, coordinado por el Centro único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI).

Los órganos y tejidos ablacionados para trasplante fueron válvulas cardíacas, dos riñones y dos córneas, que corresponden a un donante masculino, quien fue diagnosticado con muerte cerebral.

El operativo quirúrgico se realizó en el hospital San Bernardo, y contó con la participación de un equipo local, integrado por coordinadores de ablación y trasplante, médicos, terapistas, bioquímicos, enfermeros, anestesistas, cirujanos, instrumentadores quirúrgicos, camilleros y choferes de ambulancia.

El director del CUCAI, Luis Canelada, destacó la importancia de esta donación al señalar que representa una oportunidad para salvar vidas y mejorar significativamente la salud de quienes hoy enfrentan situaciones críticas.

También explicó que los órganos fueron asignados de acuerdo con la lista nacional de espera del INCUCAI, priorizando a los pacientes salteños en caso de que exista compatibilidad.

“En Salta se trasplantarán dos córneas, un riñón irá a Buenos Aires y el otro a Tucumán. Las válvulas cardíacas van al banco ubicado en el hospital Garrahan, en Buenos Aires”, dijo Canelada.

En la Argentina, por ley, se considera donante a toda persona mayor de 18 años que haya manifestado su voluntad afirmativa o no haya dejado constancia expresa de su oposición.

Pacientes en lista de espera

Según datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), en Salta son 307 las personas registradas, entre niños, adolescentes y adultos, quienes esperan un trasplante de órgano, grupo de órganos o tejidos.

Los pacientes salteños que son potenciales receptores de órganos y tejidos se distribuyen de la siguiente forma:

Órganos (244)

Riñón: 220

Hígado: 15

Pulmón: 4

Riñón y Páncreas: 5

Tejidos (63)

Córneas: 63

La provincia está ubicada en sexto lugar en la lista de espera nacional, después de Buenos Aires, Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.

Actualmente hay 551 pacientes que están en proceso de inscripción para ser potenciales receptores de órganos y tejidos en Salta. De ellos, el 83,5% espera por un trasplante renal.

Cómo ser donante de órganos

Para manifestar la voluntad afirmativa de ser donantes de órganos, tejidos y células existen varios modos de hacerlo: