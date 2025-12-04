Controles de cáncer bucal: dos días de atención gratuita en el hospital Del Milagro

El hospital Señor del Milagro, a través de su servicio de Estomatología, realizará jornadas gratuitas de evaluación y revisión de mucosa oral destinadas a la comunidad, en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Bucal, que se celebra el 5 de diciembre.

La actividad se llevará a cabo en articulación con el Colegio de Odontólogos de Salta y contará con la participación del equipo de Estomatología del hospital, que brindará asesoramiento, pesquisa y detección temprana de lesiones bucales.

La jornada se desarrollará hoy jueves 4 y mañana viernes 5 de diciembre, de 9 a 12, en la sede del Colegio de Odontólogos, ubicado en 20 de Febrero 864.

El objetivo es promover la prevención, el diagnóstico precoz y la concientización sobre una patología que, detectada a tiempo, tiene altas probabilidades de tratamiento exitoso.

La revisión es rápida, indolora y completamente gratuita, y puede ser realizada por cualquier persona sin turno previo. Para más información, se puede comunicar al 387-4666709.