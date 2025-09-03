Nación le debe $600 millones a la salud en Salta

El senador Manuel Pailler aseguró en Pasaron Cosas que Nación mantiene una deuda de $600 millones con la provincia y recortó programas clave en materia sanitaria.

03/09/2025

En diálogo con Pasaron Cosas, el senador por San Martín y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta provincial, Manuel Pailler, advirtió que el sistema sanitario enfrenta un cuadro crítico por los recortes del Gobierno nacional.

“Hay deudas de obras sociales y del Gobierno nacional, que cortó un montón de planes. Se trata de programas que estaban reglamentados por ley, como educación sexual, control de enfermedades transmisibles o natalidad”, señaló.

Pailler sostuvo que Nación también suspendió la provisión de medicamentos oncológicos y de alto costo para afiliados al PAMI. “El último recorte fue de algo así como 600 millones de pesos, que ahora debe cubrir la provincia porque los medicamentos son imprescindibles”, afirmó.

A fines de agosto, el ministro de Salud, Federico Mangione, fue recibido por la Comisión en la Cámara Alta provincial, en donde abordó distintos temas.

