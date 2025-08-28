Pymes y grandes empresas en la debacle por el modelo de Milei

Pablo Kosiner fue crítico de la situación económica del país. El dirigente aseguró que las políticas nacionales están afectando a las pymes y que la "debacle" también llega a los sectores más concentrados de la economía.

Política28/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

En diálogo con Aries, el exdiputado nacional. Pablo Kosiner. se refirió a las consecuencias económicas de la gestión nacional de Javier Milei. Afirmó que el gobierno impulsa una agenda que va en contra del desarrollo del país y que el impacto es visible en todos los sectores.

juan manuel urtubeyKosiner: “El gobierno de Milei es cruel, perverso y corrupto”

El político aseguró que las políticas de gobierno provocan la "destrucción de las pymes" y el crecimiento de la informalidad. Asimismo, señaló que la crisis afecta a las empresas de gran escala. "Hoy, las empresas más grandes en la Argentina todo tienen balance en rojo. La debacle está llegando a los sectores más concentrados de la economía", sostuvo.

WhatsApp Image 2025-08-28 at 11.51.06Pablo Kosiner: “Ponerle un freno a Milei es vital para las provincias”

El dirigente remarcó que su espacio busca defender una "agenda del desarrollo del país" para ponerle un freno a la situación. "Esto es una oposición a Milei", concluyó.

