Pymes y grandes empresas en la debacle por el modelo de Milei

En diálogo con Aries, el exdiputado nacional. Pablo Kosiner. se refirió a las consecuencias económicas de la gestión nacional de Javier Milei. Afirmó que el gobierno impulsa una agenda que va en contra del desarrollo del país y que el impacto es visible en todos los sectores.

El político aseguró que las políticas de gobierno provocan la "destrucción de las pymes" y el crecimiento de la informalidad. Asimismo, señaló que la crisis afecta a las empresas de gran escala. "Hoy, las empresas más grandes en la Argentina todo tienen balance en rojo. La debacle está llegando a los sectores más concentrados de la economía", sostuvo.

El dirigente remarcó que su espacio busca defender una "agenda del desarrollo del país" para ponerle un freno a la situación. "Esto es una oposición a Milei", concluyó.