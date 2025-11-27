Este viernes se conocerán las ofertas económicas de los grupos seleccionados. En los primeros días de diciembre se conocerá a los nuevos operadores de las centrales hidroeléctricas del Comahue.
Se filtró un borrador de la reforma educativa
“Hay filtraciones que no hacen bien a lo que nosotros queremos hacer”, dijo Carolina Losada, integrante del Consejo de Mayo, el órgano encargado de trabajar en la modificación de la ley de educación vigente.Política27/11/2025
El clima en Casa Rosada dio un vuelco en pocas horas. La reforma educativa que el Gobierno quería lanzar en silencio, tras el recambio legislativo, terminó difundiéndose antes de tiempo. Un borrador interno -con cambios en contenidos, currículas y financiamiento- “se filtró” dentro del propio ecosistema libertario. La tensión acumulada explotó, el proyecto estrella del oficialismo quedó expuesto y el intento de control político se desmoronó.
Carolina Losada, senadora aliada al oficialismo, fue la que tuvo que dar la cara ante las consultas. Los borradores se filtraron, y ella, como integrante del Consejo de Mayo por los senadores, salió a aclarar la situación con un gesto de fastidio evidente. “Hay filtraciones que no hacen bien a lo que nosotros queremos hacer”, señaló.
La frase resumió la estrategia del Gobierno que busca avanzar rápido, sin debate público, y asegurarse de contar con suficientes bancas para aprobar el proyecto en el Congreso. “Hay un pacto de confidencialidad. Tenemos la base, estamos compartiendo versiones, pero no se pueden difundir”, insistió Losada.
“Lo que resta definir ahora son definiciones políticas, pero es importante que esperemos porque no falta nada”, resumió la senadora santafesina.
Tras la filtración, el Ejecutivo decidió “pausar” las reuniones del Consejo de Mayo, el órgano encargado de preparar el proyecto, que está integrado por miembros cercanos al oficialismo y representantes de distintos sectores políticos y sindicales.
Una reforma de raíz y sin red de contención
Los bocetos, a grandes rasgos, plantean la derogación de la Ley Nacional de Educación 26.206 y habilita que cada institución -pública, privada o “de iniciativa social”- defina su propio plan de estudios, calendario escolar, modalidades pedagógicas y criterios de contratación docente. Sin parámetros comunes, el sistema se fragmenta y convierte la educación en un mercado de ofertas desiguales.
En paralelo, se incorpora la educación en el hogar y modelos híbridos. El discurso oficial habla de “libertad educativa”, pero detrás asoma una transferencia de responsabilidades del Estado a las familias. El acceso a una educación de calidad dependería de los recursos de cada hogar y de la capacidad de competir entre instituciones.
La filtración no solo adelantó el proyecto del Gobierno, sino que también reveló el esquema pensado para recortar en uno de los bienes más preciados del país: la educación pública, gratuita y de calidad.
Página12
Reina el optimismo respecto al devenir de los textos que al menos públicamente, y sin conocerse la letra fina, ya cosecharon algunos enemigos. En Casa Rosada le bajaban el tono a las críticas de la CGT.
La Cámara alta informó que recortó casi mil empleados en dos años y que avanzará con un nuevo plan de reducción. Aun así, mantiene una planta cercana a los 4.000 trabajadores.
Milei viaja a Brasil para una cumbre que definirá el futuro comercial del MercosurPolítica27/11/2025
El Presidente participará del encuentro del 17 de diciembre, antesala de la firma del histórico acuerdo entre el bloque y la Unión Europea.
Cinco gobernadores se reúnen en la Casa de Salta para definir la creación de un nuevo bloque federal en el Congreso.
La vicepresidenta encabezará este jueves un encuentro clave con los legisladores de La Libertad Avanza, en medio de tensiones previas y negociaciones por el caso Villaverde.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
Crisis industrial: Whirlpool despide a 200 trabajadores y clausura su planta de PilarArgentina26/11/2025
La empresa de electrodomésticos Whirlpool anunció de manera sorpresiva el cierre de su planta en el Parque Industrial de Pilar y la desvinculación de 200 trabajadores.
“Solar Pack”: Estudiantes quijaneños diseñaron una mochila con panel solar y ganaron reconocimiento nacionalCiencia & Tecnología26/11/2025
Se trata de estudiantes del Colegio N°5086, creadores del proyecto “Solar Pack”, quienes llegaron a la instancia final, consagrándose campeones luego de competir con equipos de otras provincias. “Solve for Tomorrow” fue presentado en Salta por la Secretaría de Modernización junto al Ministerio de Educación del Gobierno provincial.