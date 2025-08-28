Kosiner: “El gobierno de Milei es cruel, perverso y corrupto”

En Aries, el exdiputado nacional, Pablo Kosiner, brindó una fuerte crítica al gobierno de La Libertad Avanza. Afirmó que Fuerza Patria, con Juan Manuel Urtubey a la cabeza, no teme oponerse a una administración a la que describió como "cruel, perversa y además corrupta".

Según Kosiner, el objetivo del espacio es representar a la sociedad que no está de acuerdo con el rumbo del país. Sostuvo que la actual polarización ya no es solo partidaria, sino que se centra en una diferencia de "valores". "Hay que ponerse la brea enfrente y elegir representar al sector de la sociedad que no está de acuerdo con lo que hoy Milei está en Salta", aseguró.

A pesar de las diferencias internas en la oposición, el dirigente sostuvo que desde Fuerza Patria hicieron "todos los esfuerzos" para consolidar un espacio importante. Asimismo, destacó la "potencia" que le da al espacio político la candidatura de Juan Manuel Urtubey, quien "después de un tiempo ha decidido volver al ruedo político".