Pablo Kosiner: “Ponerle un freno a Milei es vital para las provincias”

El exdiputado nacional Pablo Kosiner, uno de los referentes de la campaña de Juan Manuel Urtubey para el Senado por Fuerza Patria, analizó en Aries la situación política y económica del país y apuntó contra el gobierno de Javier Milei.

“Ponerle un freno a Milei es vital porque el perjuicio que provoca con mayoría en el Congreso es peligroso para las provincias. La mejor manera de ayudar a las provincias es retomar el protagonismo”, afirmó.

Kosiner advirtió que el presidente no tiene en agenda a las economías regionales. “Es la primera vez en la democracia argentina que hay un presidente que no recorre el país y vive pensando en su sueño global para desarrollar su ego personal, pero deja afuera a los argentinos. No hay un solo proyecto para el desarrollo de las economías regionales. Todo esfuerzo de infraestructura depende de las provincias y no de Nación”, cuestionó.

En relación con el denominado Pacto de Mayo, sostuvo que fue “una coacción a los gobernadores” y consideró que el desafío de las próximas elecciones legislativas es recuperar la centralidad de las provincias.

El dirigente también reflexionó sobre el escenario político y la oposición. “Hay que tener en claro a quién se quiere representar. No hay que tener miedo de enfrentar a Milei. Hay que construir una oposición muy fuerte que le ponga un freno”, planteó.

Finalmente, llamó a mantener el diálogo abierto entre los distintos sectores políticos. “La fragmentación de la oposición le da más competitividad a Milei. Hicimos los esfuerzos en todo momento y no personalizamos las diferencias. Superada la elección, hay que seguir construyendo una oposición con unidad”, concluyó.