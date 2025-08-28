El presidente aseguró ante empresarios que buscan “llevarse puesto al Gobierno” y se mostró desafiante tras la agresión en Lomas de Zamora.
Pablo Kosiner: “Ponerle un freno a Milei es vital para las provincias”
En diálogo con Aries, el exdiputado nacional y dirigente cercano a Juan Manuel Urtubey, Pablo Kosiner, cuestionó la gestión del presidente Javier Milei y remarcó la necesidad de construir una oposición fuerte para defender a las provincias.
El exdiputado nacional Pablo Kosiner, uno de los referentes de la campaña de Juan Manuel Urtubey para el Senado por Fuerza Patria, analizó en Aries la situación política y económica del país y apuntó contra el gobierno de Javier Milei.
“Ponerle un freno a Milei es vital porque el perjuicio que provoca con mayoría en el Congreso es peligroso para las provincias. La mejor manera de ayudar a las provincias es retomar el protagonismo”, afirmó.
Kosiner advirtió que el presidente no tiene en agenda a las economías regionales. “Es la primera vez en la democracia argentina que hay un presidente que no recorre el país y vive pensando en su sueño global para desarrollar su ego personal, pero deja afuera a los argentinos. No hay un solo proyecto para el desarrollo de las economías regionales. Todo esfuerzo de infraestructura depende de las provincias y no de Nación”, cuestionó.
En relación con el denominado Pacto de Mayo, sostuvo que fue “una coacción a los gobernadores” y consideró que el desafío de las próximas elecciones legislativas es recuperar la centralidad de las provincias.
El dirigente también reflexionó sobre el escenario político y la oposición. “Hay que tener en claro a quién se quiere representar. No hay que tener miedo de enfrentar a Milei. Hay que construir una oposición muy fuerte que le ponga un freno”, planteó.
Finalmente, llamó a mantener el diálogo abierto entre los distintos sectores políticos. “La fragmentación de la oposición le da más competitividad a Milei. Hicimos los esfuerzos en todo momento y no personalizamos las diferencias. Superada la elección, hay que seguir construyendo una oposición con unidad”, concluyó.
