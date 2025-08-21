Tras las demoras, Vialidad promete reactivar las obras en la ruta entre Rosario y Yatasto

El director de Vialidad Nacional aseguró que ya se resolvieron las trabas administrativas y de infraestructura que frenaron la obra, considerada la más grande de la Nación en la historia de Salta.

Salta21/08/2025Agustina Tolaba

En Día de Miércoles, el director de Vialidad Nacional, Federico Casas, aseguró que se reactivarán las obras de refacción en  la ruta Rosario de la Frontera–Metán, uno de los proyectos viales más ambiciosos para la provincia de Salta, con una inversión de 95.000 millones de pesos y un plazo de ejecución de tres años.

Casas señaló que los primeros avances se concretaron en la actual gestión, pese a que la obra había sido anunciada en la administración anterior sin llegar a iniciarse. Los trabajos comenzaron en la zona del río Rosario con movimientos de suelo, luego de sortear demoras vinculadas a la detección de redes, cables y otras interferencias de infraestructura.

“Es una obra muy importante para la provincia de Salta, no solo por la reparación, sino también por la ampliación. Se trata de un formato de autopista 2+2, con cuatro carriles separados por una mediana y control de accesos, lo que brindará mayor seguridad vial”, detalló.

El funcionario reconoció que en el último mes hubo una paralización en el ritmo de ejecución. “Se debió a esta situación de infraestructura y también, hay que ser claros, al decreto 461 que en un principio estableció la disolución del organismo, aunque luego ratificó la continuidad”, explicó.

Casas aclaró que las cuestiones administrativas y presupuestarias ya fueron resueltas a partir del convenio firmado en 2024 entre el gobernador Gustavo Sáenz y el presidente de la Nación. “Estamos prontos a reactivar esta obra para que realmente tenga la intensidad que una obra de esta envergadura se merece”, afirmó.

