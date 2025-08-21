Vialidad refuerza el mantenimiento de rutas antes de la llegada masiva de peregrinos del Milagro

De cara a las festividades del Milagro, Vialidad Nacional desplegó un operativo especial de mantenimiento en las principales rutas salteñas.

“El tema de la banquina es muy importante pensando en lo que se aproxima. Reforzamos estas tareas hasta los primeros días de septiembre porque no es seguro tener equipos trabajando mientras miles de peregrinos circulan hacia la Catedral”, explicó el director del organismo, Federico Casas, en Día de Miércoles.

El funcionario aseguró que la prioridad es ofrecer mayor seguridad vial a los caminantes, en un contexto en el que se espera una masiva movilización desde distintos puntos de la provincia. “La ruta 68 es uno de los principales corredores utilizados por los peregrinos, y allí concentramos gran parte de nuestros esfuerzos”, destacó.

Casas también señaló que la tarea de Vialidad no se limita a los trabajos de maquinaria, sino que requiere coordinación permanente con municipios y fuerzas de seguridad. “Se trata de un operativo integral que apunta a garantizar no solo la transitabilidad, sino también la seguridad de las personas”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que el operativo se suspenderá durante las jornadas de mayor circulación de fieles. “No es recomendable tener maquinarias trabajando cuando la ruta está colmada de peregrinos. Por eso, las tareas intensivas se realizan en los días previos y luego retomaremos una vez finalizadas las celebraciones”, explicó.