Vialidad refuerza el mantenimiento de rutas antes de la llegada masiva de peregrinos del Milagro

Aumentan las quiebras personales en Salta: la mayoría son policías
Un fenómeno alarmante que preocupa a la Justicia. La jueza Victoria Ambrosini advirtió por Aries un panorama crudo del sobreendeudamiento en Salta y sus consecuencias.
De cara a las festividades del Milagro, Vialidad Nacional desplegó un operativo especial de mantenimiento en las principales rutas salteñas.
“El tema de la banquina es muy importante pensando en lo que se aproxima. Reforzamos estas tareas hasta los primeros días de septiembre porque no es seguro tener equipos trabajando mientras miles de peregrinos circulan hacia la Catedral”, explicó el director del organismo, Federico Casas, en Día de Miércoles.
El funcionario aseguró que la prioridad es ofrecer mayor seguridad vial a los caminantes, en un contexto en el que se espera una masiva movilización desde distintos puntos de la provincia. “La ruta 68 es uno de los principales corredores utilizados por los peregrinos, y allí concentramos gran parte de nuestros esfuerzos”, destacó.
Casas también señaló que la tarea de Vialidad no se limita a los trabajos de maquinaria, sino que requiere coordinación permanente con municipios y fuerzas de seguridad. “Se trata de un operativo integral que apunta a garantizar no solo la transitabilidad, sino también la seguridad de las personas”, sostuvo.
Finalmente, remarcó que el operativo se suspenderá durante las jornadas de mayor circulación de fieles. “No es recomendable tener maquinarias trabajando cuando la ruta está colmada de peregrinos. Por eso, las tareas intensivas se realizan en los días previos y luego retomaremos una vez finalizadas las celebraciones”, explicó.
Cada mañana, decenas de vecinos hacen fila desde temprano para actualizar trámites y reclamar pagos que no recibieron.
El director de Vialidad Nacional aseguró que ya se resolvieron las trabas administrativas y de infraestructura que frenaron la obra, considerada la más grande de la Nación en la historia de Salta.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
La Municipalidad de Salta pondrá en marcha un fondo para ayudar a las familias cuyos hijos necesiten atenderse en el hospital pediátrico de referencia nacional. El objetivo es acompañar a quienes deben viajar a Buenos Aires y aliviar los gastos que esa situación conlleva.
En esta oportunidad se pondrá en marcha un nuevo sistema de renovación automática para el ciclo 2026 para estudiantes de la ciudad de Orán y Tartagal. Las escuelas deberán informar los alumnos que cumplen con los requisitos para acceder a la renovación automática.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
El candidato a senador por Fuerza Patria aseguró que no hay espacio para posiciones intermedias y cuestionó la postulación de Flavia Royón, exfuncionaria del actual Gobierno, en una lista opositora.
En declaraciones a Aries, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, anunció que solicitará la emergencia sanitaria en la provincia.
La Cámara baja tratará un proyecto que propone fijar el huso horario en -04 GMT, buscando un mejor aprovechamiento de la luz solar y una reducción del consumo energético.
En un streaming la candidata a senadora por el PV, Laura Cartuccia, generó una acalorada polémica al hablar de su situación económica. "La gente se caga de hambre y no la estoy pasando bien", afirmó.