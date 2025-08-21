En Diputados, la iniciativa se aprobó con 138 votos a favor, 91 en contra y siete abstenciones. La estafa tuvo lugar entre el 14 y el 15 de febrero pasado, en operaciones de venta de criptoactivos.
Del Plá sobre Salta Forestal: “Los gobiernos son cómplices de un negociado con 350 mil hectáreas públicas”
El candidato a senador por el FIT-U cuestionó la falta de controles y denunció que las concesionarias de Salta Forestal dejaron de pagar al menos 100 millones de dólares al Estado.Política21/08/2025Agustina Tolaba
En Día de Miércoles, el senador nacional por el FIT-U, Claudio Del Plá, criticó duramente la Ley Nº 8500, sancionada por las cámaras legislativas y promulgada por el gobernador Gustavo Sáenz, que busca consolidar la situación dominial de los ocupantes de predios pertenecientes a Salta Forestal S.A. y renegociar contratos de concesión.
Del Plá recordó que desde 2011 integró una comisión investigadora sobre el manejo de las 350.000 hectáreas de tierras públicas que administra la empresa estatal. “Es un gran patrimonio público entregado de manera miserable a grupos económicos, primero al grupo Olmedo y luego a otros, que durante años no pagaron el canon que les correspondía. Mis cálculos indican que esas empresas dejaron de pagar al menos 100 millones de dólares en los últimos años”, señaló.
El dirigente de izquierda apuntó contra la complicidad de los distintos gobiernos provinciales en el manejo de Salta Forestal. “Romero hizo la concesión, Urtubey firmó un acuerdo con Olmedo para perdonarle millones de pesos en deuda, y hoy la auditoría reconoce que desde 2017 no logran acceder a información de las empresas. Es una caja negra, un negocio privado con tierras que son de todos los salteños”, denunció.
Sobre el impacto de la nueva ley, Del Plá sostuvo que se utiliza la justa causa de los puesteros para encubrir un beneficio mayor a los grandes concesionarios. “La norma no entrega tierras a las familias campesinas: solo habilita a Salta Forestal a negociar acuerdos que luego deben volver a la Legislatura. Dudo que esto resuelva su situación. En cambio, sí abre la puerta para una renegociación con grupos poderosos, como el dueño de los shoppings más importantes del país y vinculado al actual gobierno nacional”, advirtió.
Finalmente, Del Plá insistió en que la ley perpetúa un modelo de concentración y privilegios. “En una provincia donde se les dice a los maestros que no hay plata, se les condonan deudas millonarias a empresarios que explotan tierras públicas pagando casi nada. Es un escándalo que muestra cómo gobiernan para los poderosos mientras postergan a los trabajadores y campesinos”, sentenció.
El titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, fue removido de su cargo "de manera preventiva". El Ministerio de Salud intervendrá el organismo.
Villazón: “Lo único que no había que hacer era dividir el peronismo”
En un contexto político convulsionado, el analista Jorge Villazón dialogó en el programa "Día de Miércoles" y compartió una mirada profunda sobre los entretelones del 17 de agosto.
Emergencia en discapacidad y aumento a jubilados: ¿Cómo votaron los Diputados salteños?Política20/08/2025
En ambos puntos, Calletti, Outes, Vega y Estrada votaron en contra de los vetos. Mientras que los libertarios, Orozco, Zapata y Moreno, votaron a favor de sostener la decisión del Gobierno Nacional.
Por dos votos, el oficialismo blindó en Diputados el veto al aumento de las jubilacionesPolítica20/08/2025
El Gobierno pudo sostener el rechazo al incremento del 7,2% y la suba del bono a $110 mil. La votación finalizó con 160 votos a favor del oficialismo y sus aliados y 83 votos de la oposición y 6 abstenciones.
En Diálogos.gob, el Ministro de Economía de la Provincia advirtió sobre la importancia de que el Estado nacional cuente con su Presupuesto 2026. “La base de la república es el Presupuesto”, señaló.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Urtubey: “Ya no existe la avenida del medio, no se puede ir contra Milei con sus funcionarios”
El candidato a senador por Fuerza Patria aseguró que no hay espacio para posiciones intermedias y cuestionó la postulación de Flavia Royón, exfuncionaria del actual Gobierno, en una lista opositora.
Mangione pedirá la emergencia sanitaria por falta de profesionales en Salta
En declaraciones a Aries, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, anunció que solicitará la emergencia sanitaria en la provincia.
La Cámara baja tratará un proyecto que propone fijar el huso horario en -04 GMT, buscando un mejor aprovechamiento de la luz solar y una reducción del consumo energético.
Laura Cartuccia: "Gano tres millones y no llego a fin de mes"
En un streaming la candidata a senadora por el PV, Laura Cartuccia, generó una acalorada polémica al hablar de su situación económica. "La gente se caga de hambre y no la estoy pasando bien", afirmó.