La nafta subió 19% por encima de la inflación

Mangione pedirá la emergencia sanitaria por falta de profesionales en Salta
En declaraciones a Aries, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, anunció que solicitará la emergencia sanitaria en la provincia.
Martín Van Dam, de la consultora Ciudadana Comunicación, analizó los recientes aumentos en el precio del combustible y su relación con la inflación, y señaló que, en realidad, el costo de la nafta subió por encima de los precios en general.Salta20/08/2025Ivana Chañi
Martín Van Dam, de la consultora Ciudadana Comunicación, analizó en Pasaron Cosas la evolución del precio del combustible. El especialista señaló que a pesar de que el gobierno nacional había bajado el precio de la nafta en abril, en un intento por controlar la inflación, la realidad es otra.
El analista afirmó que "si uno traza la línea desde diciembre de 2023, cuando asumió el nuevo gobierno hasta hoy, la nafta ha subido incluso por encima de la inflación". Van Dam explicó que, en términos reales, la subida de la nafta fue del 19% por encima de la inflación.
El analista explicó que el gobierno intervino para que los precios de la nafta no siguieran aumentando.
“Ellos son los adalides del libre mercado y sin embargo ya han demostrado más de una oportunidad que intervienen como estado para modificar algunas cuestiones”, afirmó Van Dam. El especialista concluyó que la principal meta del gobierno con esta intervención fue “desacelerar el ritmo de la inflación, porque es su principal caballito de batalla de cara a las elecciones”.
El subsecretario de Bienestar Animal alertó sobre los riesgos sanitarios de la situación pero sobre todo por la gran cantidad de animales callejeros, por lo que se continúa concientización sobre la adopción.
Este miércoles será el penúltimo encuentro de esta propuesta informativa de la Secretaría de Prensa y Comunicación. Se transmitirá en vivo, desde las 19, por la cuenta de Facebook y el canal de Youtube del Gobierno de Salta.
Fue un trabajo conjunto de Bomberos de la Policía, la Brigada Forestal de Defensa Civil, cuarteles de Bomberos Voluntarios y áreas municipales.
El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que el viernes se registrarán fuertes vientos del oeste y el fin de semana llegará un marcado descenso térmico con mínimas cercanas a cero grado.
Con un acto conmemorativo y celebraciones internas, la institución reconoce su trayectoria en la asistencia sanitaria de alta complejidad.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.
Un joven motociclista murió en la calle lateral del estadio y una joven fue trasladada en código rojo. Investigan si fue impactado por un arco de hierro que cayó por el viento.
Se registraron daños en techos de viviendas, voladuras de chapas, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico, entre otros hechos ocasionados por las condiciones climáticas de esta madrugada.
El Juzgado Federal de Campana dejó sin efecto el artículo 3 del Decreto 534/2025, afirmando que los derechos sociales no pueden retroceder por decisiones presupuestarias arbitrarias del Ejecutivo.