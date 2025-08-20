La nafta subió 19% por encima de la inflación

Martín Van Dam, de la consultora Ciudadana Comunicación, analizó en Pasaron Cosas la evolución del precio del combustible. El especialista señaló que a pesar de que el gobierno nacional había bajado el precio de la nafta en abril, en un intento por controlar la inflación, la realidad es otra.

El analista afirmó que "si uno traza la línea desde diciembre de 2023, cuando asumió el nuevo gobierno hasta hoy, la nafta ha subido incluso por encima de la inflación". Van Dam explicó que, en términos reales, la subida de la nafta fue del 19% por encima de la inflación.

El analista explicó que el gobierno intervino para que los precios de la nafta no siguieran aumentando.

“Ellos son los adalides del libre mercado y sin embargo ya han demostrado más de una oportunidad que intervienen como estado para modificar algunas cuestiones”, afirmó Van Dam. El especialista concluyó que la principal meta del gobierno con esta intervención fue “desacelerar el ritmo de la inflación, porque es su principal caballito de batalla de cara a las elecciones”.