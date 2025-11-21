El Ministerio de Turismo y Deportes de Salta oficializó la Declaración de Interés Turístico del evento TC2000 Salta 2025 (22 y 23 de noviembre) mediante la Resolución N.º 335/2025.
“Es una truchada total”: Manos Abiertas desmintió supuesto bono contribución
La Fundación Manos Abiertas de Salta alertó a la comunidad sobre la presencia de un hombre que recorre distintos barrios ofreciendo una rifa falsa a nombre de la institución.Salta21/11/2025Ivana Chañi
Teresa Ceballos, voluntaria en el área de recursos de la fundación, explicó en diálogo con Aries que el caso salió a la luz tras el testimonio de una vecina de Villa Primavera. Según relató, el hombre se presenta con una pechera de la fundación y una cartulina escrita a mano donde asegura que vende un bono contribución autorizado. “Es una truchada total”, advirtió Ceballos.
El falso vendedor habría sido visto también en barrios Santa Lucía y San José, ofreciendo una supuesta rifa de $8.000, un valor que no coincide con las contribuciones reales de la organización. “Nosotros sí tenemos un bono, pero cuesta $3.500, está autorizado por Enreja y entregamos un talón con constancia. Nada que ver con lo que esta persona está ofreciendo”, aclaró.
Ceballos destacó que este tipo de maniobras perjudica el trabajo de la fundación, que sostiene obras de alto costo, como la Casa de la Bondad, donde se brinda atención a personas en situación de fin de vida con personal de enfermería rentado. “Cada vez que alguien confía y dona, es un acto de confianza. Esto nos golpea porque genera desconfianza en la comunidad”, lamentó.
La voluntaria recomendó a los vecinos verificar toda actividad vinculada a Manos Abiertas a través de los canales oficiales:
- Instagram: @manosabiertas.salta
- Web: www.manosabiertas.org.ar
“Queremos evitar que alguien caiga en esta estafa. Es muy difícil controlar estas avivadas, pero al menos queremos que la gente esté advertida”, cerró.
Salta participó en la Jornada de Ministros y Ministras de Desarrollo Productivo convocada por la CEPAL y el CFI en Santiago de Chile, presentando su hoja de ruta federal.
El Hospital San Bernardo de Salta fue reconocido como “Establecimiento de Salud Comprometido con la Calidad” por la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo de Talento en Salud.
Hoy se realizó la tanda libre de autorizados y debutantes, que da inicio al fin de semana de competencia del 46° Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA.
Salta tendrá un fin de semana largo con sol y máximas en ascenso
Tras el brusco descenso térmico del viernes, el Servicio Meteorológico anticipa un fin de semana con temperaturas más altas y baja probabilidad de lluvias. El lunes sería el día más soleado.
El verano viene sin sorpresas
El meteorólogo Edgardo Escobar anticipó el verano no mostraría extremos como en años anteriores. También explicó cómo influyen las variaciones del Pacífico en las lluvias del NOA.
Advierten que la crisis del IPS puede acelerar la fuga de médicos egresados
El presidente del Colegio de Médicos advirtió que los nuevos profesionales evalúan emigrar debido a la inestabilidad de la obra social provincial y la incertidumbre laboral.
Reforma previsional: Abren un espacio federal de debate y formación abierta al público
Se creó el Instituto de Estudios de la Realidad Laboral y Previsional de Trabajadores Independientes y Profesionales de la República Argentina. Habrá encuentros virtuales y gratuitos para analizar el sistema jubilatorio y las reformas en debate.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó cuatro sedes del Instituto Médico de Alta Complejidad. Secuestraron documentación y se efectuó una copia de los datos almacenados en los sistemas informáticos.
Habló de la presión que sufrió durante su gobierno de parte de Obama y Trump, y dejó una advertencia: “Necesitamos tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel”.
Zamora le anticipó a Santilli su apoyo al Presupuesto, pero reclamó por los fondos para las provinciasPolítica21/11/2025
El gobernador y su sucesor, Elías Suárez, recibieron al ministro del Interior. Reclamos por más recursos y una agenda compartida. Zamora no dio definiciones sobre si se aleja de Unión por la Patria.