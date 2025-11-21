“Es una truchada total”: Manos Abiertas desmintió supuesto bono contribución

Teresa Ceballos, voluntaria en el área de recursos de la fundación, explicó en diálogo con Aries que el caso salió a la luz tras el testimonio de una vecina de Villa Primavera. Según relató, el hombre se presenta con una pechera de la fundación y una cartulina escrita a mano donde asegura que vende un bono contribución autorizado. “Es una truchada total”, advirtió Ceballos.

El falso vendedor habría sido visto también en barrios Santa Lucía y San José, ofreciendo una supuesta rifa de $8.000, un valor que no coincide con las contribuciones reales de la organización. “Nosotros sí tenemos un bono, pero cuesta $3.500, está autorizado por Enreja y entregamos un talón con constancia. Nada que ver con lo que esta persona está ofreciendo”, aclaró.

Ceballos destacó que este tipo de maniobras perjudica el trabajo de la fundación, que sostiene obras de alto costo, como la Casa de la Bondad, donde se brinda atención a personas en situación de fin de vida con personal de enfermería rentado. “Cada vez que alguien confía y dona, es un acto de confianza. Esto nos golpea porque genera desconfianza en la comunidad”, lamentó.

La voluntaria recomendó a los vecinos verificar toda actividad vinculada a Manos Abiertas a través de los canales oficiales:

Instagram: @manosabiertas.salta

Web: www.manosabiertas.org.ar

“Queremos evitar que alguien caiga en esta estafa. Es muy difícil controlar estas avivadas, pero al menos queremos que la gente esté advertida”, cerró.