Salta tendrá un fin de semana largo con sol y máximas en ascenso

Tras el brusco descenso térmico del viernes, el Servicio Meteorológico anticipa un fin de semana con temperaturas más altas y baja probabilidad de lluvias. El lunes sería el día más soleado.

21/11/2025

El meteorólogo Edgardo Escobar explicó que, tras el ingreso del frente frío, las condiciones tenderán a mejorar para el fin de semana largo.

Para el sábado se espera una máxima de 26°C, con cielo parcialmente nublado y mínimas de 13°C. El domingo presentará un escenario similar, con un registro máximo de 27°C y baja probabilidad de precipitaciones hacia la noche.

El lunes será la jornada más estable, con cielo mayormente despejado y temperaturas que podrían trepar hasta los 28 o 29°C.

