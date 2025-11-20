“Bajo extorsión no vamos a hacer nada”: el IPS cruzó al Círculo Médico

Expectativas porque el Tren a las Nubes pueda salir desde Capital
El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.Salta20/11/2025
El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) salió a responder al Círculo Médico luego de que denunciaran la “rescisión unilateral” del convenio que —según advirtieron— dejaría a los afiliados “sin sus médicos de confianza”.
En conferencia de prensa, el coordinador prestacional del IPS, Mariano Vittar,afirmó que “no hay ningún riesgo de que la salud de los afiliados esté en juego”, asegurando que el sistema de reintegro funciona.
Respecto al convenio, sostuvo que se dio de baja porque se encontraba “desactualizado y desequilibrado”.
Explicó que la obra social, por convenio, debía garantizar 25 mil órdenes por semana solo en Capital, una cifra que, según dijo, no coincide con la tasa real de uso. “Ese convenio podrá haber sido convincente para el Círculo Médico, pero para nosotros no”, remarcó.
Vittar aseguró que en octubre el IPS pagó 4.361 millones de pesos y que en noviembre ya se habían transferido 110 millones antes de que se formulara el último reclamo.
“Bajo extorsión no vamos a hacer nada. Todo lo que sea en una medida de fuerza, que no ha habido ninguna necesidad, por solo un día de atraso. Nunca se rompió el diálogo, lo rompieron ellos” dijo.
El funcionario planteó la necesidad de auditar las órdenes facturadas, citando casos de sobrefacturación, entre ellos el de un ginecólogo que habría cargado 40 millones de pesos en un solo mes, un volumen de trabajo “materialmente imposible”.
Vittar recordó que el convenio continúa vigente hasta el 19 de diciembre e invitó a los médicos a incorporarse como prestadores directos. “No estamos peleados con los médicos, solo tenemos un inconveniente con la cúpula del Círculo Médico”, concluyó.
El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
El presidente del directorio del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, informó que la salida del sábado tiene el 100% de ocupación y que el servicio cerrará su temporada 2025 el 6 de diciembre.
La Cámara de Agencias de Turismo señaló en el último relevamiento la Ciudad registraba un 53% y algunas localidades en el interior superaban el 70%. “La forma de viajar ha cambiado, la gente decide a último momento y no hace reservas”, señalaron.
Según se explicó, el texto anterior restringía la posibilidad de gozar licencia por adopción al personal masculino que fuese viudo, divorciado o soltero. “Limita y atenta contra el principio de igualdad ante la ley”, indicaron.
La Cámara de Senadores salteña dio sanción definitiva al proyecto de ley que declara patrimonio cultural inmaterial a esta actividad. Salta es una plaza reconocida en la materia.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.