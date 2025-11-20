“Bajo extorsión no vamos a hacer nada”: el IPS cruzó al Círculo Médico

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) salió a responder al Círculo Médico luego de que denunciaran la “rescisión unilateral” del convenio que —según advirtieron— dejaría a los afiliados “sin sus médicos de confianza”.

En conferencia de prensa, el coordinador prestacional del IPS, Mariano Vittar,afirmó que “no hay ningún riesgo de que la salud de los afiliados esté en juego”, asegurando que el sistema de reintegro funciona.

Respecto al convenio, sostuvo que se dio de baja porque se encontraba “desactualizado y desequilibrado”.

Explicó que la obra social, por convenio, debía garantizar 25 mil órdenes por semana solo en Capital, una cifra que, según dijo, no coincide con la tasa real de uso. “Ese convenio podrá haber sido convincente para el Círculo Médico, pero para nosotros no”, remarcó.

Vittar aseguró que en octubre el IPS pagó 4.361 millones de pesos y que en noviembre ya se habían transferido 110 millones antes de que se formulara el último reclamo.

“Bajo extorsión no vamos a hacer nada. Todo lo que sea en una medida de fuerza, que no ha habido ninguna necesidad, por solo un día de atraso. Nunca se rompió el diálogo, lo rompieron ellos” dijo.

El funcionario planteó la necesidad de auditar las órdenes facturadas, citando casos de sobrefacturación, entre ellos el de un ginecólogo que habría cargado 40 millones de pesos en un solo mes, un volumen de trabajo “materialmente imposible”.

Vittar recordó que el convenio continúa vigente hasta el 19 de diciembre e invitó a los médicos a incorporarse como prestadores directos. “No estamos peleados con los médicos, solo tenemos un inconveniente con la cúpula del Círculo Médico”, concluyó.