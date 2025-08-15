Urtubey: “Estamos de acuerdo que hay que ayudar a Sáenz y a los intendentes”

El precandidato a senador nacional de Fuerza Patria valoró que el gobernador Gustavo Sáenz se mantuviera al margen de la disputa nacional.

juan manuel urtubey en cara a cara 2025 1

En diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara, el precandidato a senador nacional de Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, respaldó el desdoblamiento electoral decidido por el gobernador Gustavo Sáenz.

“El gobernador cumplió con la palabra que planteó: desdobló la elección y dijo que en la provincia discutimos los temas de la provincia, ahora la discusión es nacional y el gobierno provincial no está involucrado”, sostuvo.

Urtubey afirmó que, aunque dentro de Fuerza Patria existan sectores con posturas distintas frente al gobierno nacional, “estamos de acuerdo en que hay que ayudar a Gustavo Sáenz y a nuestros intendentes para fortalecer la institucionalidad y el rumbo de la provincia”.

Sobre la decisión de Sáenz de no involucrarse directamente en la contienda nacional, expresó: “Hubiese sido mucho más fuerte con la figura del gobernador, pero él ya tomó la decisión desde el minuto cero y valoro su compromiso”.

