Sitepsa marcha este martes por las calles de la ciudad

Sitepsa continúa con las medidas de fuerza hasta el jueves 14. Este martes, una movilización parte desde la Escuela Normal para recorrer las calles de la ciudad y por la tarde asamblea.

Por Aries, la secretaria general de Sitepsa, Victoria Cervera, confirmó la manifestación de los docentes por las calles de la ciudad con concentración en la escuela Normal, hoy martes 12 de agosto.

Cervera también informó que por la tarde tendrá lugar una asamblea de afiliados del sindicato en la sede gremial, en la que se decidirán "qué otras acciones vamos a llevar a cabo".

El gremio docente, además, ratificó las medidas de fuerza de un paro progresivo hasta el 14 de agosto inclusive.

Según relevamiento a hoy la adhesión al paro en la escuela Domingo F. Sarmiento es la siguiente:

Turno mañana 17 grados

Lunes 11/8 2 adheridos

Martes 12/8 4 adheridos

 

Turnos tarde- 19 grados

Lunes 11/8 30% de adhesión

Martes 12/8 50% adhesión informada hasta acá

 

Jardín inicial salita de 4 y 5 turno mañana y tarde - 100% ayer y hoy

