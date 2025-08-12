Sitepsa marcha este martes por las calles de la ciudad

Por Aries, la secretaria general de Sitepsa, Victoria Cervera, confirmó la manifestación de los docentes por las calles de la ciudad con concentración en la escuela Normal, hoy martes 12 de agosto.

Cervera también informó que por la tarde tendrá lugar una asamblea de afiliados del sindicato en la sede gremial, en la que se decidirán "qué otras acciones vamos a llevar a cabo".

El gremio docente, además, ratificó las medidas de fuerza de un paro progresivo hasta el 14 de agosto inclusive.

Según relevamiento a hoy la adhesión al paro en la escuela Domingo F. Sarmiento es la siguiente:

Turno mañana 17 grados

Lunes 11/8 2 adheridos

Martes 12/8 4 adheridos

Turnos tarde- 19 grados

Lunes 11/8 30% de adhesión

Martes 12/8 50% adhesión informada hasta acá

Jardín inicial salita de 4 y 5 turno mañana y tarde - 100% ayer y hoy