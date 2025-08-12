Sitepsa marcha este martes por las calles de la ciudad

UNSa: "Vimos una disminución del 30 o 40% en el salario docente”
El titular de Bienestar Universitario de la UNSa adelantó un diagnóstico para definir políticas y respaldó la protesta salarial de docentes y no docentes.
Sitepsa continúa con las medidas de fuerza hasta el jueves 14. Este martes, una movilización parte desde la Escuela Normal para recorrer las calles de la ciudad y por la tarde asamblea.Educación12/08/2025Ivana Chañi
Por Aries, la secretaria general de Sitepsa, Victoria Cervera, confirmó la manifestación de los docentes por las calles de la ciudad con concentración en la escuela Normal, hoy martes 12 de agosto.
Cervera también informó que por la tarde tendrá lugar una asamblea de afiliados del sindicato en la sede gremial, en la que se decidirán "qué otras acciones vamos a llevar a cabo".
El gremio docente, además, ratificó las medidas de fuerza de un paro progresivo hasta el 14 de agosto inclusive.
Según relevamiento a hoy la adhesión al paro en la escuela Domingo F. Sarmiento es la siguiente:
Turno mañana 17 grados
Lunes 11/8 2 adheridos
Martes 12/8 4 adheridos
Turnos tarde- 19 grados
Lunes 11/8 30% de adhesión
Martes 12/8 50% adhesión informada hasta acá
Jardín inicial salita de 4 y 5 turno mañana y tarde - 100% ayer y hoy
Luis Portelli destacó que la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNSa centró su gestión en sostener el comedor, ampliar becas y reforzar políticas de inclusión.
El secretario de Bienestar Universitario de la UNSa informó que inició gestiones con la Municipalidad y la Provincia para ampliar políticas de inclusión y retención estudiantil.
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
