La UNSa distingue con un Doctor Honoris Causa post mortem al Dr. Arturo Oñativia

La Universidad Nacional de Salta (UNSa) anunció que este 5 de diciembre, a las 11, se realizará la entrega del título de Doctor Honoris Causa post mortem al Dr. Arturo Oñativia, en una ceremonia que tendrá lugar en el Salón Auditorio Cr. Hugo Ignacio Llimós, en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales.

La distinción reconoce su destacada trayectoria como médico, científico, académico y referente central de la salud pública argentina, tal como señala la invitación oficial.

¿Quién fue Arturo Oñativia?

Arturo Oñativia fue un reconocido médico salteño y una figura clave en la historia sanitaria del país. Se desempeñó como ministro de Salud de la Nación (1963–1966), periodo en el que impulsó transformaciones profundas:

Promovió la Ley de Medicamentos, que reguló precios, producción y calidad.

Impulsó la creación de instituciones científicas y de formación sanitaria.

Defendió un modelo de salud pública basado en el acceso universal, la producción estatal de medicamentos y la investigación científica.

Sus políticas marcaron un antes y un después en el sistema sanitario argentino y su legado es aún reconocido en ámbitos académicos y profesionales.

La ceremonia

El homenaje es organizado por la Universidad Nacional de Salta y la Facultad de Ciencias de la Salud, que destaca la “invaluable labor del Dr. Oñativia en la salud pública argentina” y su contribución al desarrollo científico del país.