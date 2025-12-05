La UNSa distingue con un Doctor Honoris Causa post mortem al Dr. Arturo Oñativia

Educación Superior 2026: nuevas tecnicaturas en minería, IA y software en Salta
El secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, detalló en Aries que la provincia ofrecerá 181 opciones formativas —entre profesorados y tecnicaturas—.
La Universidad Nacional de Salta distinguirá este 5 de diciembre al Dr. Arturo Oñativia con el título de Doctor Honoris Causa post mortem, en reconocimiento a su aporte a la salud pública argentina.Educación05/12/2025Ivana Chañi
La Universidad Nacional de Salta (UNSa) anunció que este 5 de diciembre, a las 11, se realizará la entrega del título de Doctor Honoris Causa post mortem al Dr. Arturo Oñativia, en una ceremonia que tendrá lugar en el Salón Auditorio Cr. Hugo Ignacio Llimós, en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales.
La distinción reconoce su destacada trayectoria como médico, científico, académico y referente central de la salud pública argentina, tal como señala la invitación oficial.
Arturo Oñativia fue un reconocido médico salteño y una figura clave en la historia sanitaria del país. Se desempeñó como ministro de Salud de la Nación (1963–1966), periodo en el que impulsó transformaciones profundas:
Sus políticas marcaron un antes y un después en el sistema sanitario argentino y su legado es aún reconocido en ámbitos académicos y profesionales.
El homenaje es organizado por la Universidad Nacional de Salta y la Facultad de Ciencias de la Salud, que destaca la “invaluable labor del Dr. Oñativia en la salud pública argentina” y su contribución al desarrollo científico del país.
El secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, detalló en Aries que la provincia ofrecerá 181 opciones formativas —entre profesorados y tecnicaturas—.
Tras reclamos por supuestos cierres de comisiones en institutos superiores, desde Educación afirmaron que “no existe ningún ajuste”.
La secretaria general de la UCASAL afirmó que la educación atraviesa un cambio acelerado por el impacto tecnológico y la inteligencia artificial. Sostuvo que los profesionales deberán capacitarse “toda la vida”.
La secretaria general de UCASAL analizó la situación crítica de las universidades nacionales: falta de presupuesto, pérdida salarial docente, problemas operativos y caída de matrícula desde 2021.
La Dirección General de Educación Superior de Salta oficializó la Oferta Académica 2026, que incluye más de 50 carreras gratuitas y federales para jóvenes y adultos.
Las primeras provincias en terminar las clases serán Catamarca, Jujuy y Santa Fe, el 12 de diciembre, mientras que Buenos Aires, Misiones y Salta lo harán el 22 de diciembre.
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.