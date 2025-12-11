Se extiende el plazo de inscripción para la Diplomatura en Liderazgo Global

Extendieron el plazo de inscripciones para la Diplomatura en Liderazgo Global, un programa académico diseñado para capacitar a jóvenes en diversas áreas vinculadas al liderazgo, abarcando desde temas de la agenda mundial hasta habilidades prácticas como oratoria y comunicación efectiva.

“Se trata de una propuesta que busca formar jóvenes líderes que puedan generar cambios tanto a nivel local como global, fortaleciendo en ellos diversas habilidades”, explicó el coordinador de Aseguramiento de la Calidad, Enzo Álvarez.

El programa incluye una oportunidad única para los participantes más destacados ya que diez de ellos serán seleccionados para asistir al Global Youth Assembly 2026, que se desarrollará en Suiza.

Podrán inscribirse jóvenes de entre 18 y 30 años, que hayan finalizado sus estudios secundarios y cuenten con un buen dominio del inglés. La inscripción, totalmente gratuita para los seleccionados, permanecerá abierta hasta el 31 de enero.

“Se pueden inscribir desde cualquier punto de la provincia, es necesario que sean de Salta. Para aquellos postulantes que sean del interior y que resulten seleccionados, también está previsto que, en caso de que lo necesiten, se brinde cierta ayuda económica para los gastos de transporte y los gastos de hospedaje”, detalló.

La diplomatura, que comenzará en marzo, tendrá una duración de 16 semanas y está organizada en tres módulos:

Agenda global: abordará los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y temas estratégicos como sostenibilidad, medio ambiente y organismos internacionales como la ONU, FMI y Banco Mundial.

Habilidades de comunicación: incluirá entrenamiento en oratoria, manejo de medios de comunicación y herramientas para interactuar con la prensa escrita y audiovisual.

Liderazgo: los participantes estudiarán teorías y estilos de liderazgo, aplicando los conceptos en situaciones prácticas.