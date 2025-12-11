Presentan el “Libro Visual”, un recurso inclusivo para la alfabetización

La Subsecretaría de Gestión Educativa, a través de la Coordinación de Educación Especial, presentará este jueves 11 de diciembre el “Libro Visual”, un recurso inclusivo diseñado para acompañar procesos de alfabetización mediante distintos lenguajes y apoyos visuales. La actividad tendrá lugar a las 10 en la Usina Cultural.

El material está compuesto por ilustraciones que buscan ampliar el acceso a la lectura y la escritura para niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellos que requieren apoyos educativos específicos. Las imágenes fueron realizadas por una estudiante sorda con implante coclear bilateral, oriunda de Rosario de Lerma, cuya participación aporta valor artístico y, al mismo tiempo, visibiliza la diversidad y la autonomía creativa de las infancias.