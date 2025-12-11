Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Presentan el “Libro Visual”, un recurso inclusivo para la alfabetización
La Subsecretaría de Gestión Educativa lanzará hoy, jueves 11 de diciembre, el “Libro Visual”, un material inclusivo creado para facilitar la alfabetización mediante imágenes.Educación11/12/2025Ivana Chañi
La Subsecretaría de Gestión Educativa, a través de la Coordinación de Educación Especial, presentará este jueves 11 de diciembre el “Libro Visual”, un recurso inclusivo diseñado para acompañar procesos de alfabetización mediante distintos lenguajes y apoyos visuales. La actividad tendrá lugar a las 10 en la Usina Cultural.
El material está compuesto por ilustraciones que buscan ampliar el acceso a la lectura y la escritura para niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellos que requieren apoyos educativos específicos. Las imágenes fueron realizadas por una estudiante sorda con implante coclear bilateral, oriunda de Rosario de Lerma, cuya participación aporta valor artístico y, al mismo tiempo, visibiliza la diversidad y la autonomía creativa de las infancias.
La UNSa distingue con un Doctor Honoris Causa post mortem al Dr. Arturo Oñativia
La Universidad Nacional de Salta distinguirá este 5 de diciembre al Dr. Arturo Oñativia con el título de Doctor Honoris Causa post mortem, en reconocimiento a su aporte a la salud pública argentina.
Educación Superior 2026: nuevas tecnicaturas en minería, IA y software en Salta
El secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, detalló en Aries que la provincia ofrecerá 181 opciones formativas —entre profesorados y tecnicaturas—.
Tras reclamos por supuestos cierres de comisiones en institutos superiores, desde Educación afirmaron que “no existe ningún ajuste”.
Formarse toda la vida: Por qué estudiar una sola carrera ya no alcanza
La secretaria general de la UCASAL afirmó que la educación atraviesa un cambio acelerado por el impacto tecnológico y la inteligencia artificial. Sostuvo que los profesionales deberán capacitarse “toda la vida”.
Crisis en la educación pública: Cae la matrícula en universidades nacionales y crece la privada
La secretaria general de UCASAL analizó la situación crítica de las universidades nacionales: falta de presupuesto, pérdida salarial docente, problemas operativos y caída de matrícula desde 2021.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
Claudio Úbeda superó su primer examen y encabezó la práctica de Boca Juniors tras la eliminación del Clausura 2025 ante Racing. Pese a la polémica por la salida de Exequiel Zeballos y el clima tenso en Ezeiza.
El sismo, que alcanzó una profundidad de 153 kilómetros, tuvo una onda expansiva que se sintió en un amplio radio geográfico como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Tunja.
Alerta sanitaria: ANMAT retira del mercado instrumental quirúrgico sin origen claroArgentina10/12/2025
La fiscalización detectó productos de Smith & Nephew y Stryker que ingresaron al país por canales no oficiales.
Sorteo del Apertura 2026: Boca e Independiente juntos y River lidera una Zona B picante
La Liga Profesional definió este miércoles 10 de diciembre la composición de las dos zonas del Torneo Apertura 2026. Boca e Independiente compartirán grupo, mientras que River encabezará la Zona B junto a Racing.