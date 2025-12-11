Presentan el “Libro Visual”, un recurso inclusivo para la alfabetización

La Subsecretaría de Gestión Educativa lanzará hoy, jueves 11 de diciembre, el “Libro Visual”, un material inclusivo creado para facilitar la alfabetización mediante imágenes.

Educación11/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

usina cultural

La Subsecretaría de Gestión Educativa, a través de la Coordinación de Educación Especial, presentará este jueves 11 de diciembre el “Libro Visual”, un recurso inclusivo diseñado para acompañar procesos de alfabetización mediante distintos lenguajes y apoyos visuales. La actividad tendrá lugar a las 10 en la Usina Cultural.

El material está compuesto por ilustraciones que buscan ampliar el acceso a la lectura y la escritura para niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellos que requieren apoyos educativos específicos. Las imágenes fueron realizadas por una estudiante sorda con implante coclear bilateral, oriunda de Rosario de Lerma, cuya participación aporta valor artístico y, al mismo tiempo, visibiliza la diversidad y la autonomía creativa de las infancias.

Te puede interesar
Lo más visto
360

Úbeda quiere seguir en Boca, Riquelme define

Deportes10/12/2025

Claudio Úbeda superó su primer examen y encabezó la práctica de Boca Juniors tras la eliminación del Clausura 2025 ante Racing. Pese a la polémica por la salida de Exequiel Zeballos y el clima tenso en Ezeiza.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail