A dos años, Milei aseguró haber cumplido todas las metas de su plan de gobierno

El Presidente avaló el proyecto apenas aterrizó en Aeroparque y lo envió al Congreso. Desde el Gobierno aseguran que es “la transformación laboral más grande de la historia”.
A dos años de la asunción del Presidente Javier Milei, el Gobierno publicó un balance de la mitad de su gestión. Se hizo especial hincapié en la herencia recibida catalogada como “tierra arrasada”. Luego, se puso el foco en los objetivos planteados: “pulverizar el déficit fiscal y la inflación; garantizar el orden público; y sacarle el peso del Estado a los argentinos”.
De acuerdo a lo expresado por el Ejecutivo, las metas fueron cumplidas. “El primer eje muestra cifras contundentes: el país acumula dos años consecutivos de superávit fiscal sin default; la inflación, que corría al 1,5% diario en diciembre de 2023, hoy corre al 2% mensual; el cepo no existe más desde abril de 2025; la pobreza pasó del 52,9% al 31,6%; y en el marco del RIGI se aprobaron proyectos por 24.814 millones de dólares”, indicaron.
En la misma línea, aseguraron que el objetivo de “garantizar el orden público” evidenció “grandes avances”. “Los piquetes pasaron de 8.239 en el año 2023 a cero; los homicidios bajaron y alcanzaron la cifra más baja de los últimos 25 años; se incautaron 80.000 kilos de droga; se sancionó la Ley de Reiterancia para terminar con la puerta giratoria; y para potenciar a las fuerzas armadas se adquirieron 24 aviones F-16″, detallaron.
También subrayaron que se cumplió con la promesa de “sacarle el peso del Estado a los argentinos”: se cerraron 8 ministerios, se eliminaron cerca de 100 secretarías y subsecretarías, junto con más de 200 áreas con “funciones duplicadas u obsoletas”. La planta estatal se redujo en 59.924 empleados. Se eliminaron los cargos hereditarios en AFIP, el Banco Central, el Banco Nación y ANSES. Y apuntaron: “La pauta oficial es cero”.
Además, resaltaron la quita de impuestos, otro de los compromisos de campaña. Y enumeraron: “Se eliminó el impuesto PAÍS; se eliminaron las retenciones a las economías regionales; se redujeron las retenciones a las cadenas de granos y sus subproductos; se redujeron los impuestos internos a autos y motos”. Pero también adelantaron: “A partir de enero del 2026 habrá 0% de aranceles a los celulares y otros productos electrónicos; y se eliminarán las retenciones al petróleo convencional”.
Luego, hablaron del inicio de “una nueva etapa”, donde se buscará aprobar las reformas estructurales que el país “necesita para crecer”. En este sentido, establecieron la necesidad de aprobar en el Congreso una serie de proyectos: “Un presupuesto con regla fiscal, un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, la Ley de Inocencia Fiscal, el proyecto de Modernización Laboral, y la Reforma del Código Penal”.
Y sentenciaron: “Los argentinos eligieron afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre la historia argentina. Tenemos una oportunidad histórica. No la vamos a desaprovechar”.
El senador nacional por Córdoba, Luis Juez, confirmó su salida de la bancada del PRO para conformar el monobloque Frente Cívico, que se integrará al interbloque de La Libertad Avanza (LLA).
Karina Milei y Gabriel Bornoroni impulsan la designación de Gonzalo Roca y Álvaro Martínez tras las elecciones, en una maniobra para disputar espacios clave a la UCR.
La designación coincide con el relanzamiento del gobierno de Javier Milei y el inicio de sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir reformas clave.
El escándalo surgió tras una votación trabada para la presidencia del Concejo, donde el voto de desempate del presidente interino, Américo Ramos, consagró al oficialista Sergio González.
Orozco apuntó a Salta: “Es la cuarta provincia con mayor carga impositiva”
La legisladora criticó la presión fiscal provincial y municipal, acusó a los gobiernos locales de despilfarrar fondos en campañas y exigió que se ordenen antes de reclamar a Nación.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
Claudio Úbeda superó su primer examen y encabezó la práctica de Boca Juniors tras la eliminación del Clausura 2025 ante Racing. Pese a la polémica por la salida de Exequiel Zeballos y el clima tenso en Ezeiza.
El sismo, que alcanzó una profundidad de 153 kilómetros, tuvo una onda expansiva que se sintió en un amplio radio geográfico como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Tunja.
Alerta sanitaria: ANMAT retira del mercado instrumental quirúrgico sin origen claroArgentina10/12/2025
La fiscalización detectó productos de Smith & Nephew y Stryker que ingresaron al país por canales no oficiales.
Sorteo del Apertura 2026: Boca e Independiente juntos y River lidera una Zona B picante
La Liga Profesional definió este miércoles 10 de diciembre la composición de las dos zonas del Torneo Apertura 2026. Boca e Independiente compartirán grupo, mientras que River encabezará la Zona B junto a Racing.