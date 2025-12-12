La diplomatura busca formar jóvenes líderes capaces de generar cambios locales y globales, combinando contenidos sobre agenda internacional, desarrollo sostenible y organismos mundiales. Además, se seleccionarán diez estudiantes destacados para representar a Argentina en un evento internacional en Suiza.
La UNSa aprobó su presupuesto 2026 por más de $69 mil millones
Por primera vez en cuatro décadas, la Universidad Nacional de Salta aprobó su Presupuesto 2026 antes de fin de año. Garantiza la previsibilidad y los recursos para becas y el ciclo académico del próximo año.Educación12/12/2025
En una sesión considerada trascendental para la vida institucional de la Universidad Nacional de Salta, el Consejo Superior aprobó este jueves el Presupuesto 2026, marcando un hito: es la primera vez en cuatro décadas que la Universidad sanciona su presupuesto antes de finalizar el año calendario.
La propuesta elevada por el rector, Mg. Miguel Nina, obtuvo un amplio acompañamiento del cuerpo, con un solo voto negativo y tres abstenciones, lo que evidencia consenso mayoritario respecto de la planificación financiera y las prioridades institucionales para el próximo año académico.
Durante el tratamiento, el Rector contestó cada una de las dudas que tenían los consejeros para llevar tranquilidad al Cuerpo que luego lo acompaño en la decisión final. El Secretario Administrativo expuso los lineamientos centrales del proyecto, que organiza los recursos de la Universidad. Para el ejercicio 2026 se estimó un cálculo de recursos de $69.329.276.127, destinados a financiar gastos corrientes y de capital.
El presupuesto contempla prioridades estratégicas en:
Fortalecimiento académico y mejora de las condiciones de enseñanza.
Sostenimiento y ampliación de políticas de bienestar estudiantil.
Impulso a la investigación, el desarrollo tecnológico y la vinculación territorial.
Apoyo estudiantil en becas y diversos acompañamientos.
La aprobación anticipada permitirá iniciar el 2026 con previsibilidad institucional, garantizando que las unidades académicas y áreas de gestión cuenten con programación y recursos definidos, aspecto considerado fundamental por las autoridades universitarias.
El rector Miguel Nina y la vicerrectora María Rita Martearena destacaron el valor institucional del consenso alcanzado y subrayaron que la aprobación “consolida un funcionamiento más eficiente, transparente y ordenado de la vida universitaria”.
Durante la sesión, consejeros y consejeras manifestaron sus posiciones.
El representante estudiantil de la Facultad de Humanidades, Elías Rachuan, expresó: “es importante entender, desde una mirada política, que estamos gestionando con los recursos disponibles. La prioridad es garantizar que los estudiantes puedan seguir cursando, que existan becas y que los docentes continúen trabajando, aun en un contexto de limitaciones”.
Agregó que “acompañó la propuesta porque esta gestión permitió incorporar en el presupuesto las prácticas curriculares para estudiantes y un refuerzo para la partida destinada a los centros de estudiantes”.
Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Nancy Cardozo, afirmó que su acompañamiento se fundamenta en “la necesidad de asegurar la continuidad académica y sostener, en un contexto nacional complejo, las condiciones de trabajo y las acciones que la facultad viene desarrollando”.
