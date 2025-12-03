Educación Superior 2026: nuevas tecnicaturas en minería, IA y software en Salta

El secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, detalló en Aries que la provincia ofrecerá 181 opciones formativas —entre profesorados y tecnicaturas—.

Educación03/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

mineria-inteligencia-artificialjpg

El secretario de Gestión Educativa de la provincia de Salta, Alejandro Williams Becker, presentó en Aries la oferta académica 2026 del nivel superior no universitario, compuesta por 181 carreras distribuidas en 77 sedes de la provincia.

Entre ellas se incluyen 54 profesorados y 51 tecnicaturas, con una fuerte expansión en áreas estratégicas como turismo, economía del conocimiento, minería, software, sistemas e inteligencia artificial.

pizarron-dia-del-maestro-2022jpgEducación negó cierres de carreras: “No hay ajuste, solo reubicación docente”

Becker destacó que el proceso de actualización anual se realiza a través de la Comisión de Oferta y del trabajo con el Consejo Económico y Social, incorporando la visión de universidades, cámaras productivas y demandas territoriales.

En cuanto a impacto territorial, resaltó que la oferta llega a zonas urbanas y rurales, desde Capital hasta Carboncito, Misión Chaqueña y Santa Victoria, por mencionar algunas.

 

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail