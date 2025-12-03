Tras reclamos por supuestos cierres de comisiones en institutos superiores, desde Educación afirmaron que “no existe ningún ajuste”.
Educación Superior 2026: nuevas tecnicaturas en minería, IA y software en Salta
El secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, detalló en Aries que la provincia ofrecerá 181 opciones formativas —entre profesorados y tecnicaturas—.
El secretario de Gestión Educativa de la provincia de Salta, Alejandro Williams Becker, presentó en Aries la oferta académica 2026 del nivel superior no universitario, compuesta por 181 carreras distribuidas en 77 sedes de la provincia.
Entre ellas se incluyen 54 profesorados y 51 tecnicaturas, con una fuerte expansión en áreas estratégicas como turismo, economía del conocimiento, minería, software, sistemas e inteligencia artificial.
Becker destacó que el proceso de actualización anual se realiza a través de la Comisión de Oferta y del trabajo con el Consejo Económico y Social, incorporando la visión de universidades, cámaras productivas y demandas territoriales.
En cuanto a impacto territorial, resaltó que la oferta llega a zonas urbanas y rurales, desde Capital hasta Carboncito, Misión Chaqueña y Santa Victoria, por mencionar algunas.
