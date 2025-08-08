Afirman que la salida de Romero “descoloca el tablero y pone a Sáenz ante su mayor desafío”

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el periodista, escritor y docente Ernesto Bisceglia advirtió que la salida de Juan Carlos Romero de la escena política marca el fin de una etapa y deja un escenario abierto que exigirá liderazgo. “Se termina Romero, no hay descendencia en la dinastía. Esto descolocó todos los muñecos y obliga a que aparezcan nuevos. El hombre que tiene el gran desafío de acá en adelante es Gustavo Sáenz”, afirmó.

Para Bisceglia, el actual gobernador enfrenta el reto de manejar “la fiebre amarilla” que atraviesa la política y capitalizar su posición: “Tiene todas las condiciones para ganar el bronce o algo más, pero para eso debe cambiar de cuajo todo lo que hoy se llama gobierno. Hay una cantidad de ciudadanos valiosos que no están ni en el gabinete ni en las segundas ni terceras líneas”.

El periodista fue crítico con algunos nombres, en especial con Juan Manuel Urtubet: “Me parece de lo peor que tuvimos y yo trabajé ahí cerca”, señaló y recordó que elaboró un trabajo “diagnóstico”: “De la época de Romero escribí 15 páginas; de Urtubey, menos de una carilla”.

Así, Bisceglia apuntó directamente contra el exgobernador Urtubey, a quien comparó con Atila: “Atila decía ‘donde pisa mi caballo no crece más la hierba’; donde pisó Urtubey no quedó nada: ni en economía, ni en justicia, ni en educación, ni en los partidos políticos”.