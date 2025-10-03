Gimnasia y Tiro se juega la clasificación en Córdoba ante Racing

Gimnasia y Tiro afrontará este sábado la última fecha de la Primera Nacional, cuando visite a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho a las 15:30.

Deportes03/10/2025

En ese encuentro, el árbitro designado es Adrián Franklin, acompañado por Víctor Rojas Aguirre y Darío Rojas Martínez como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Nahuel Viñas. Canal Showsport+2Crónica+2

Para el albo es más que un partido: es vital conseguir la victoria para meterse entre los vier­­-cuatros equipos que disputarán el reducido por el segundo ascenso.

El técnico del equipo salteño tendrá que rearmar la defensa, ya que Gabriel Díaz no será de la partida por lesión (una baja sensible en el fondo).

Por eso, Gimnasia y Tiro saldrá decidido a cerrar la fase regular con un triunfo que lo mantenga con chances intactas y despida el torneo con ambición. La hinchada espera que el albo aguante la presión en Córdoba y haga valer sus aspiraciones.

Racing, por su parte, buscará despedirse de local con una victoria ante su gente, aunque sus objetivos ya se ven limitados en cuanto a clasificación.

