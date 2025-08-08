Bisceglia: “La salida de Romero deja huérfano a todo un espacio político”

Sáenz sobre el centralismo: "Nos dicen qué color tenemos que votar"
El mandatario salteño criticó el centralismo porteño y lamentó la falta de representación de la provincia en la Cámara Alta nacional.
El periodista analizó el retiro del exgobernador y su impacto en el reacomodamiento del poder en Salta. Señaló que no ve a nadie con el peso político y advirtió que Olmedo es “un producto de la oportunidad y las circunstancias”.Cara a Cara08/08/2025
En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el periodista, escritor y docente Ernesto Bisceglia sostuvo que la salida de Juan Carlos Romero del escenario político “deja huérfano a todo un espacio que ahora se tiene que reacomodar”. Recordó que durante décadas el exgobernador fue un referente ineludible en cada ciclo electoral: “En qué momento Juan Carlos Romero no fue referente. Antes de cada movimiento electoral, toda la clase política se preguntaba qué iba a hacer él. Había hasta un mito urbano que decía que si Romero salía, ganaba caminando”.
Bisceglia consideró que actualmente no hay figuras con la misma entidad que Romero, y comparó su influencia con la de otros dirigentes. “Urtubey, Olmedo… todos le deben parte de su camino a Romero. Con Urtubey trabajé un breve tiempo y fue una de las peores experiencias de mi vida. Él llegó a la gobernación tras una jugada política que le abrió el camino, aunque después le ganó una elección por afuera”, recordó.
En su análisis, advirtió que el contexto social también cambió: “Hoy la gente vota un color más que a un candidato. Basta que sea La Libertad Avanza y van por ahí. Ahí es donde Romero se queda sin plafón y Olmedo lo aprovecha. Por eso digo que Olmedo es un producto de la oportunidad y las circunstancias”.
Finalmente, Bisceglia reflexionó sobre el ciclo político que se cierra: “Fuimos protagonistas de los dos primeros gobiernos de Romero. Desde la cultura pudimos hacer enormes cosas: llevar autores salteños a Buenos Aires, presentar colecciones completas de arte… Siempre había para hacer. Ese ciclo se terminó. Lo que me aflige es qué viene después”.
El gobernador Gustavo Sáenz expuso la "demagogia" de los políticos y propuso una solución audaz para mejorar la mínima de las jubilaciones.
El mandatario provincial aseguró que el pueblo salteño plebiscitó su gestión y los resultados de las últimas elecciones de mayo son un ejemplo de la aprobación.
El gobernador, Gustavo Sáenz, se refirió a la relación con el Gobierno nacional y las acusaciones de traición. El mandatario lamentó que, a pesar de su apoyo, fue víctima de agravios y difamaciones de los legisladores libertarios.
El gobernador Gustavo Sáenz elogió la figura del senador salteño, a quien calificó como un político con madurez y prudencia, que ha entendido "el mensaje de la gente".
El frente político que dirige el Gobernador disputará con listas propias, en la elección nacional, contra los "candidatos de Milei y de Cristina".
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Pedro Arancibia, abogado de la familia, lo anticipó por Aries. El juicio por el femicidio de Jimena Salas comenzará el 1 de septiembre contra los hermanos Saavedra.
El acusado reconoció ser culpable de los hechos imputados y aceptó los términos del acuerdo. El acuerdo fue consensuado por fiscalía, defensa y el actor civil y querellante.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública de Salta (SiTEPSa) inició una campaña de información en las escuelas de Salta Capital.