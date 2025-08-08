Bisceglia: “La salida de Romero deja huérfano a todo un espacio político”

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el periodista, escritor y docente Ernesto Bisceglia sostuvo que la salida de Juan Carlos Romero del escenario político “deja huérfano a todo un espacio que ahora se tiene que reacomodar”. Recordó que durante décadas el exgobernador fue un referente ineludible en cada ciclo electoral: “En qué momento Juan Carlos Romero no fue referente. Antes de cada movimiento electoral, toda la clase política se preguntaba qué iba a hacer él. Había hasta un mito urbano que decía que si Romero salía, ganaba caminando”.

Bisceglia consideró que actualmente no hay figuras con la misma entidad que Romero, y comparó su influencia con la de otros dirigentes. “Urtubey, Olmedo… todos le deben parte de su camino a Romero. Con Urtubey trabajé un breve tiempo y fue una de las peores experiencias de mi vida. Él llegó a la gobernación tras una jugada política que le abrió el camino, aunque después le ganó una elección por afuera”, recordó.

En su análisis, advirtió que el contexto social también cambió: “Hoy la gente vota un color más que a un candidato. Basta que sea La Libertad Avanza y van por ahí. Ahí es donde Romero se queda sin plafón y Olmedo lo aprovecha. Por eso digo que Olmedo es un producto de la oportunidad y las circunstancias”.

Finalmente, Bisceglia reflexionó sobre el ciclo político que se cierra: “Fuimos protagonistas de los dos primeros gobiernos de Romero. Desde la cultura pudimos hacer enormes cosas: llevar autores salteños a Buenos Aires, presentar colecciones completas de arte… Siempre había para hacer. Ese ciclo se terminó. Lo que me aflige es qué viene después”.