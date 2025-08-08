Bisceglia: “La salida de Romero deja huérfano a todo un espacio político”

El periodista analizó el retiro del exgobernador y su impacto en el reacomodamiento del poder en Salta. Señaló que no ve a nadie con el peso político y advirtió que Olmedo es “un producto de la oportunidad y las circunstancias”.

Cara a Cara08/08/2025

WhatsApp Image 2025-08-08 at 06.17.12

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el periodista, escritor y docente Ernesto Bisceglia sostuvo que la salida de Juan Carlos Romero del escenario político “deja huérfano a todo un espacio que ahora se tiene que reacomodar”. Recordó que durante décadas el exgobernador fue un referente ineludible en cada ciclo electoral: “En qué momento Juan Carlos Romero no fue referente. Antes de cada movimiento electoral, toda la clase política se preguntaba qué iba a hacer él. Había hasta un mito urbano que decía que si Romero salía, ganaba caminando”.

Bisceglia consideró que actualmente no hay figuras con la misma entidad que Romero, y comparó su influencia con la de otros dirigentes. “Urtubey, Olmedo… todos le deben parte de su camino a Romero. Con Urtubey trabajé un breve tiempo y fue una de las peores experiencias de mi vida. Él llegó a la gobernación tras una jugada política que le abrió el camino, aunque después le ganó una elección por afuera”, recordó.

IMG-20250808-WA0051Fuerza Patria se consolida en Salta: Urtubey desafía a Milei

En su análisis, advirtió que el contexto social también cambió: “Hoy la gente vota un color más que a un candidato. Basta que sea La Libertad Avanza y van por ahí. Ahí es donde Romero se queda sin plafón y Olmedo lo aprovecha. Por eso digo que Olmedo es un producto de la oportunidad y las circunstancias”.

Finalmente, Bisceglia reflexionó sobre el ciclo político que se cierra: “Fuimos protagonistas de los dos primeros gobiernos de Romero. Desde la cultura pudimos hacer enormes cosas: llevar autores salteños a Buenos Aires, presentar colecciones completas de arte… Siempre había para hacer. Ese ciclo se terminó. Lo que me aflige es qué viene después”.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail