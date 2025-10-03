Con gran optimismo el ex legislador analizó el escenario político a tres semanas de las elecciones nacionales y consideró que el resultado de Milei en Salta será un "fracaso".
Godoy: “Urtubey está en sus mejores épocas y será protagonista en la pelea por el Senado”
Manuel Santiago Godoy respaldó el regreso de Juan Manuel Urtubey a la política. Aseguró que encabeza Fuerza Patria con apoyo nacional y que la gente “conserva el respeto y el amor” por el exgobernador.Cara a Cara03/10/2025Ivana Chañi
El expresidente de la Cámara de Diputados de Salta y referente del Partido Justicialista local, Manuel Santiago Godoy, analizó la situación política en la provincia y destacó la figura de Juan Manuel Urtubey, quien busca regresar a la escena nacional.
“Me parece que Urtubey está representando hoy al Partido Justicialista. Es el hombre que mejor posicionado estaba y el que ha sido elegido por el PJ Nacional para que represente a Fuerza Patria en Salta. Yo lo veo como en sus mejores épocas”, sostuvo en diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña en Cara a Cara.
Godoy recordó que durante los últimos dos años de gestión de Urtubey se produjo una ruptura política con el kirchnerismo, pero señaló que hoy percibe un fuerte respaldo hacia el exgobernador. “La gente conserva el mismo respeto, el mismo amor, se acuerda de los ocho años que tuvo como gobernador”, remarcó.
En esa línea, pronosticó un papel central de Urtubey en la contienda electoral: “Por olfato me parece que anda muy bien, que va a estar en la pelea concreta de la senaduría”.
“Con un proyecto provincial no lo parás a Milei”, planteó Godoy
El dirigente justicialista Manuel Santiago Godoy cuestionó al presidente Javier Milei y a sus candidatos en Salta. Aseguró que tanto Urtubey como Sáenz “están recuperando protagonismo contra Milei”.
El exfiscal de la Corte cuestionó la influencia de Karina en la gestión presidencial y puso en duda la falta de alternativas políticas sólidas en el país.
“No sé si Milei llega a los cuatro años”: el duro pronóstico de Alejandro SaraviaCara a Cara03/10/2025
El exfiscal afirmó que el jefe de Estado perdió la confianza social, anticipó que sufrirá un revés electoral en octubre y consideró que su ciclo político “ya está terminado”.
A continuación compartimos el editorial del periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara.
Satisfecho con su actuación en el Senado, Leavy habló sobre su relación con La Cámpora y su distancia con Cristina Fernández, un guiño para Axel Kicillof en la interna peronista y sus expectativas de hacer una buena elección.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
MercadoLibre no es “un clasificado”: fallo lo responsabilizó por compras fallidas
El abogado Napoleón Gambetta explicó un reciente fallo de la Cámara Comercial que cuestiona el sistema “Compra Segura” y considera a MercadoLibre responsable cuando la operatoria falla.
Las Comisiones Directivas de Letras, Filosofía y Ciencias de la Comunicación repudiaron las expresiones de la diputada nacional y candidata a senadora de La Libertad Avanza, que volvió a estigmatizar a la universidad pública.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.