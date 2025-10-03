Godoy: “Urtubey está en sus mejores épocas y será protagonista en la pelea por el Senado”

El expresidente de la Cámara de Diputados de Salta y referente del Partido Justicialista local, Manuel Santiago Godoy, analizó la situación política en la provincia y destacó la figura de Juan Manuel Urtubey, quien busca regresar a la escena nacional.

“Me parece que Urtubey está representando hoy al Partido Justicialista. Es el hombre que mejor posicionado estaba y el que ha sido elegido por el PJ Nacional para que represente a Fuerza Patria en Salta. Yo lo veo como en sus mejores épocas”, sostuvo en diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña en Cara a Cara.

Godoy recordó que durante los últimos dos años de gestión de Urtubey se produjo una ruptura política con el kirchnerismo, pero señaló que hoy percibe un fuerte respaldo hacia el exgobernador. “La gente conserva el mismo respeto, el mismo amor, se acuerda de los ocho años que tuvo como gobernador”, remarcó.

En esa línea, pronosticó un papel central de Urtubey en la contienda electoral: “Por olfato me parece que anda muy bien, que va a estar en la pelea concreta de la senaduría”.