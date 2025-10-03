“Con un proyecto provincial no lo parás a Milei”, planteó Godoy

En un análisis del escenario político nacional, el exdiputado provincial y dirigente del PJ salteño, Manuel Santiago Godoy, lanzó duras críticas al presidente Javier Milei y a su estrategia electoral.

“No creo que Milei se vaya antes, porque los pueblos tienen un recorrido especial. Pero no se puede provocar como provoca su gente, ni la candidata a senadora en Salta. Provocan a los sectores más humildes, a los discapacitados, a las universidades, a la salud y a la educación”, advirtió en Cara a Cara con la conducción del periodista Mario Ernesto Peña.

El dirigente recordó que en las elecciones de Buenos Aires el oficialismo nacional recibió un fuerte revés: “En la provincia de Buenos Aires, donde creía que era la madre de las batallas, le sacaron 15 puntos. Me parece que en octubre va a ser lo mismo”.

Godoy consideró que en Salta tanto Juan Manuel Urtubey como el gobernador Gustavo Sáenz actúan en un mismo frente para frenar el avance libertario. “Están recuperando protagonismo contra Milei”, subrayó.

Finalmente, sostuvo que la única manera de enfrentar al Gobierno es con un proyecto nacional amplio. “Urtubey está plantado encabezando Fuerza Patria como un proyecto nacional, porque con uno provincial no lo parás. Hoy advierto con alguna alegría que ese 27 tiene una lucecita de esperanza”, concluyó.