“Con un proyecto provincial no lo parás a Milei”, planteó Godoy

El dirigente justicialista  Manuel Santiago Godoy cuestionó al presidente Javier Milei y a sus candidatos en Salta. Aseguró que tanto Urtubey como Sáenz “están recuperando protagonismo contra Milei”.

Cara a Cara03/10/2025Ivana ChañiIvana Chañi

manuel godoy en cara a cara 2025 (1)

En un análisis del escenario político nacional, el exdiputado provincial y dirigente del PJ salteño, Manuel Santiago Godoy, lanzó duras críticas al presidente Javier Milei y a su estrategia electoral.

“No creo que Milei se vaya antes, porque los pueblos tienen un recorrido especial. Pero no se puede provocar como provoca su gente, ni la candidata a senadora en Salta. Provocan a los sectores más humildes, a los discapacitados, a las universidades, a la salud y a la educación”, advirtió en Cara a Cara con la conducción del periodista Mario Ernesto Peña.

El dirigente recordó que en las elecciones de Buenos Aires el oficialismo nacional recibió un fuerte revés: “En la provincia de Buenos Aires, donde creía que era la madre de las batallas, le sacaron 15 puntos. Me parece que en octubre va a ser lo mismo”.

manuel godoy en cara a cara 2025Godoy: “Urtubey está en sus mejores épocas y será protagonista en la pelea por el Senado”

Godoy consideró que en Salta tanto Juan Manuel Urtubey como el gobernador Gustavo Sáenz actúan en un mismo frente para frenar el avance libertario. “Están recuperando protagonismo contra Milei”, subrayó.

Finalmente, sostuvo que la única manera de enfrentar al Gobierno es con un proyecto nacional amplio. “Urtubey está plantado encabezando Fuerza Patria como un proyecto nacional, porque con uno provincial no lo parás. Hoy advierto con alguna alegría que ese 27 tiene una lucecita de esperanza”, concluyó.

Te puede interesar
LEAVY II

Leavy: "Estábamos muy incómodos con Urtubey"

Cara a Cara26/09/2025

Satisfecho con su actuación en el Senado, Leavy habló sobre su relación con La Cámpora y su distancia con Cristina Fernández, un guiño para Axel Kicillof en la interna peronista y sus expectativas de hacer una buena elección.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail