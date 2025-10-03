Con gran optimismo el ex legislador analizó el escenario político a tres semanas de las elecciones nacionales y consideró que el resultado de Milei en Salta será un "fracaso".
“Con un proyecto provincial no lo parás a Milei”, planteó Godoy
El dirigente justicialista Manuel Santiago Godoy cuestionó al presidente Javier Milei y a sus candidatos en Salta. Aseguró que tanto Urtubey como Sáenz "están recuperando protagonismo contra Milei".
En un análisis del escenario político nacional, el exdiputado provincial y dirigente del PJ salteño, Manuel Santiago Godoy, lanzó duras críticas al presidente Javier Milei y a su estrategia electoral.
“No creo que Milei se vaya antes, porque los pueblos tienen un recorrido especial. Pero no se puede provocar como provoca su gente, ni la candidata a senadora en Salta. Provocan a los sectores más humildes, a los discapacitados, a las universidades, a la salud y a la educación”, advirtió en Cara a Cara con la conducción del periodista Mario Ernesto Peña.
El dirigente recordó que en las elecciones de Buenos Aires el oficialismo nacional recibió un fuerte revés: “En la provincia de Buenos Aires, donde creía que era la madre de las batallas, le sacaron 15 puntos. Me parece que en octubre va a ser lo mismo”.
Godoy consideró que en Salta tanto Juan Manuel Urtubey como el gobernador Gustavo Sáenz actúan en un mismo frente para frenar el avance libertario. “Están recuperando protagonismo contra Milei”, subrayó.
Finalmente, sostuvo que la única manera de enfrentar al Gobierno es con un proyecto nacional amplio. “Urtubey está plantado encabezando Fuerza Patria como un proyecto nacional, porque con uno provincial no lo parás. Hoy advierto con alguna alegría que ese 27 tiene una lucecita de esperanza”, concluyó.
Godoy: “Urtubey está en sus mejores épocas y será protagonista en la pelea por el Senado”
Manuel Santiago Godoy respaldó el regreso de Juan Manuel Urtubey a la política. Aseguró que encabeza Fuerza Patria con apoyo nacional y que la gente “conserva el respeto y el amor” por el exgobernador.
El exfiscal de la Corte cuestionó la influencia de Karina en la gestión presidencial y puso en duda la falta de alternativas políticas sólidas en el país.
“No sé si Milei llega a los cuatro años”: el duro pronóstico de Alejandro SaraviaCara a Cara03/10/2025
El exfiscal afirmó que el jefe de Estado perdió la confianza social, anticipó que sufrirá un revés electoral en octubre y consideró que su ciclo político “ya está terminado”.
A continuación compartimos el editorial del periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara.
Satisfecho con su actuación en el Senado, Leavy habló sobre su relación con La Cámpora y su distancia con Cristina Fernández, un guiño para Axel Kicillof en la interna peronista y sus expectativas de hacer una buena elección.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
MercadoLibre no es “un clasificado”: fallo lo responsabilizó por compras fallidas
El abogado Napoleón Gambetta explicó un reciente fallo de la Cámara Comercial que cuestiona el sistema “Compra Segura” y considera a MercadoLibre responsable cuando la operatoria falla.
Las Comisiones Directivas de Letras, Filosofía y Ciencias de la Comunicación repudiaron las expresiones de la diputada nacional y candidata a senadora de La Libertad Avanza, que volvió a estigmatizar a la universidad pública.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.