Con gran optimismo el ex legislador analizó el escenario político a tres semanas de las elecciones nacionales y consideró que el resultado de Milei en Salta será un "fracaso".
Saravia: “El país está gobernado por un trío de loquitos”
El exfiscal de la Corte cuestionó la influencia de Karina en la gestión presidencial y puso en duda la falta de alternativas políticas sólidas en el país.Cara a Cara03/10/2025
En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el exfiscal de la Corte de Justicia de Salta, Alejandro Saravia, lanzó una dura crítica al actual gobierno nacional y a la forma en que llegó al poder Javier Milei. Así, calificó a la gestión como “una banda de aventureros que se aprovechó de una sociedad desesperada” y responsabilizó tanto a Mauricio Macri como a Sergio Massa por haberle dado “oxígeno” al actual presidente.
Saravia aseguró que el poder real está concentrado en tres figuras a las que definió como “tres loquitos”: Karina Milei, a quien cuestionó duramente por su falta de formación y por “apoderarse de la falencia psicológica de su hermano”; Santiago Caputo, a quien señaló por ser el ideólogo del oficialismo y por “llevar tatuado un oráculo en la espalda”; y el propio presidente, a quien acusó de representar “una aventura política sin rumbo”.
El exfiscal también cuestionó la dinámica familiar de los Milei al preguntarse por qué el padre confió la administración del patrimonio a Karina y no al hijo economista. “Los dos Milei forman una sola persona”, dijo.
Finalmente, planteó que no ve “una alternativa sólida y válida” en el panorama político, aunque rescató que el futuro podría encontrarse en “las tres provincias centrales: Santa Fe, Córdoba y Mendoza”, a las que llamó a observar desde un plano cultural y político.
“No sé si Milei llega a los cuatro años”: el duro pronóstico de Alejandro SaraviaCara a Cara03/10/2025
El exfiscal afirmó que el jefe de Estado perdió la confianza social, anticipó que sufrirá un revés electoral en octubre y consideró que su ciclo político “ya está terminado”.
A continuación compartimos el editorial del periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.