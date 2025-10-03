Saravia: “El país está gobernado por un trío de loquitos”

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el exfiscal de la Corte de Justicia de Salta, Alejandro Saravia, lanzó una dura crítica al actual gobierno nacional y a la forma en que llegó al poder Javier Milei. Así, calificó a la gestión como “una banda de aventureros que se aprovechó de una sociedad desesperada” y responsabilizó tanto a Mauricio Macri como a Sergio Massa por haberle dado “oxígeno” al actual presidente.

Saravia aseguró que el poder real está concentrado en tres figuras a las que definió como “tres loquitos”: Karina Milei, a quien cuestionó duramente por su falta de formación y por “apoderarse de la falencia psicológica de su hermano”; Santiago Caputo, a quien señaló por ser el ideólogo del oficialismo y por “llevar tatuado un oráculo en la espalda”; y el propio presidente, a quien acusó de representar “una aventura política sin rumbo”.

El exfiscal también cuestionó la dinámica familiar de los Milei al preguntarse por qué el padre confió la administración del patrimonio a Karina y no al hijo economista. “Los dos Milei forman una sola persona”, dijo.

Finalmente, planteó que no ve “una alternativa sólida y válida” en el panorama político, aunque rescató que el futuro podría encontrarse en “las tres provincias centrales: Santa Fe, Córdoba y Mendoza”, a las que llamó a observar desde un plano cultural y político.