La mujer de 26 años utilizaba aplicaciones de citas para atraer a sus víctimas y luego las drogaba, según detallaron los investigadores de la DIC7.
Triple crimen: el abogado de dos detenidos aseguró que Lara robó "400 kg de cocaína"
Guillermo Endi, defensor de dos de los detenidos, sugirió que el crimen podría estar vinculado a un robo de drogas, y fue rápidamente desmentida por los abogados de otros involucrados.Provincias03/10/2025
En medio de la investigación por el triple crimen ocurrido en Florencio Varela, el abogado Guillermo Endi, representante de Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez, arrojó una conjetura que sorprendió tanto por su alcance como por su verosimilitud.
Según el letrado, el móvil del crimen estaría vinculado al robo de droga: “Lara habría sustraído 400 kilos de cocaína de personas vinculadas a Pequeño J”, afirmó, aunque la cantidad de kilos en cuestión resulta poco creíble. "Puede haber un error en cuanto a la cantidad, no tanto por el volumen que ocupa si no porque es mucha plata. Representan más de 2 palos verdes", expresó el periodista Paulo Kablan.
Según la versión de Endi, Lara Gutiérrez contaba con información de un joven con quien mantenía una relación sentimental y que, además, tenía contacto con un segundo chico del barrio que trabajaba para otra banda cuidando un cargamento.
La menor, según el abogado, habría sido persuadida para que marcara el lugar donde se encontraba la droga y el dinero, o incluso participar del robo colocando somníferos al cuidador, evocando casos de viudas negras.
Por su parte, Gonzalo Fuenzalida, abogado de Lara, de 15 años, desmintió rotundamente cualquier vinculación de su defendida con bandas narco o participación en el hecho. Sin embargo, la versión de Endi coincide con la de los fiscales, que mantienen abiertas distintas líneas de investigación para determinar con precisión el móvil del triple homicidio.
Lara habría mantenido un vínculo previo con Pequeño J
Una testigo también contó que entre las víctimas y los victimarios se conocían e incluso había una relación de amistad entre alguno de ellos. "A Pequeño J lo conocían desde antes dos de las víctimas y habían entablado cierta relación. Se habían encontrado en una YPF, en un Mcdonald´s", contó Kablan.
Con información de C5N
Se desplomó desde el séptimo piso de un edificio en Arévalo al 2700; los heridos fueron trasladados a hospitales porteños con politraumatismos.
La Policía de la Ciudad imputó a 14 personas, en su mayoría extranjeras, tras inspecciones en 14 locales comerciales donde se detectaron artículos de marcas apócrifas.
C.J.Y., de 27 años, fue encontrado cerca de la Playa Municipal; se espera la autopsia para determinar la causa.
El macabro hallazgo ocurrió en un camino rural entre Santo Tomé y Colonia San José. Los peritos trabajan para identificar a la víctima y determinar la causa de muerte.
Bahía Blanca: hallaron muerto a un jefe de Inteligencia de Prefectura en su departamentoProvincias01/10/2025
Cristian Gerardo Alexis Roa, de 37 años, fue encontrado por la policía tras dos días sin responder llamados. Investigan si se trató de un suicidio o un homicidio.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
Las Comisiones Directivas de Letras, Filosofía y Ciencias de la Comunicación repudiaron las expresiones de la diputada nacional y candidata a senadora de La Libertad Avanza, que volvió a estigmatizar a la universidad pública.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.
Los trabajos comenzarán el 8 de octubre y tendrán una duración de aprox. 15 días. Se busca solucionar problemas de circulación en tres esquinas claves: Pueyrredón, Dean Funes y Vicente López.