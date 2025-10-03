“No sé si Milei llega a los cuatro años”: el duro pronóstico de Alejandro Saravia

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el exfiscal de la Corte de Justicia de Salta, Alejandro Saravia, criticó al presidente Javier Milei y aseguró que su ciclo político “ya está terminado”. “Milei tiene el boleto picado. No recupera la confianza y va a perder en las elecciones del 26 de octubre”, afirmó.

Saravia incluso puso en duda que el mandatario pueda completar su mandato: “No sé si va a llegar a los cuatro años de gestión. Hace un tiempo vengo pensando que la vice tiene que empezar el precalentamiento”. En esa línea, destacó a la vicepresidenta como una figura “más previsible, hábil y con mucho temple”, pese a las diferencias ideológicas.

El exfiscal también vinculó la personalidad de Milei con su historia familiar. “Los orígenes de Milei son las palizas que le pegaba el padre. De ahí viene el resentimiento y la imprevisibilidad, y también la dependencia psicológica con su hermana”, señaló, al tiempo que calificó a Karina Milei como “otra loca de la cabeza”.

Finalmente, advirtió que el presidente “no la va a pasar bien en ningún momento de aquí en adelante” y que el resultado de las elecciones del 26 de octubre marcará el principio de su caída.