Con gran optimismo el ex legislador analizó el escenario político a tres semanas de las elecciones nacionales y consideró que el resultado de Milei en Salta será un "fracaso".
“No sé si Milei llega a los cuatro años”: el duro pronóstico de Alejandro Saravia
El exfiscal afirmó que el jefe de Estado perdió la confianza social, anticipó que sufrirá un revés electoral en octubre y consideró que su ciclo político “ya está terminado”.Cara a Cara03/10/2025
En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el exfiscal de la Corte de Justicia de Salta, Alejandro Saravia, criticó al presidente Javier Milei y aseguró que su ciclo político “ya está terminado”. “Milei tiene el boleto picado. No recupera la confianza y va a perder en las elecciones del 26 de octubre”, afirmó.
Saravia incluso puso en duda que el mandatario pueda completar su mandato: “No sé si va a llegar a los cuatro años de gestión. Hace un tiempo vengo pensando que la vice tiene que empezar el precalentamiento”. En esa línea, destacó a la vicepresidenta como una figura “más previsible, hábil y con mucho temple”, pese a las diferencias ideológicas.
El exfiscal también vinculó la personalidad de Milei con su historia familiar. “Los orígenes de Milei son las palizas que le pegaba el padre. De ahí viene el resentimiento y la imprevisibilidad, y también la dependencia psicológica con su hermana”, señaló, al tiempo que calificó a Karina Milei como “otra loca de la cabeza”.
Finalmente, advirtió que el presidente “no la va a pasar bien en ningún momento de aquí en adelante” y que el resultado de las elecciones del 26 de octubre marcará el principio de su caída.
“Con un proyecto provincial no lo parás a Milei”, planteó Godoy
El dirigente justicialista Manuel Santiago Godoy cuestionó al presidente Javier Milei y a sus candidatos en Salta. Aseguró que tanto Urtubey como Sáenz “están recuperando protagonismo contra Milei”.
Godoy: “Urtubey está en sus mejores épocas y será protagonista en la pelea por el Senado”
Manuel Santiago Godoy respaldó el regreso de Juan Manuel Urtubey a la política. Aseguró que encabeza Fuerza Patria con apoyo nacional y que la gente “conserva el respeto y el amor” por el exgobernador.
El exfiscal de la Corte cuestionó la influencia de Karina en la gestión presidencial y puso en duda la falta de alternativas políticas sólidas en el país.
A continuación compartimos el editorial del periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara.
Satisfecho con su actuación en el Senado, Leavy habló sobre su relación con La Cámpora y su distancia con Cristina Fernández, un guiño para Axel Kicillof en la interna peronista y sus expectativas de hacer una buena elección.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
MercadoLibre no es “un clasificado”: fallo lo responsabilizó por compras fallidas
El abogado Napoleón Gambetta explicó un reciente fallo de la Cámara Comercial que cuestiona el sistema “Compra Segura” y considera a MercadoLibre responsable cuando la operatoria falla.
Las Comisiones Directivas de Letras, Filosofía y Ciencias de la Comunicación repudiaron las expresiones de la diputada nacional y candidata a senadora de La Libertad Avanza, que volvió a estigmatizar a la universidad pública.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.