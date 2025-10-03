Diego Magno se despide de Central Norte ante Estudiantes de Río Cuarto

Este domingo, Central Norte cerrará su temporada en la Primera Nacional recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 15:30.Magno, referente del plantel cuervo, vivirá así uno de los momentos más emotivos de su carrera. La dirigencia, los compañeros y la hinchada preparan reconocimientos para el delantero en el cierre simbólico del torneo.

Deportes03/10/2025

diego-magno-1000x600

Pero no será un partido más: será la despedida oficial del delantero Diego “Sacha” Magno, quien jugará sus últimos minutos como futbolista profesional con la camiseta azabache, frente a su gente

Pero no será un partido más: será la despedida oficial del delantero Diego “Sacha” Magno, quien jugará sus últimos minutos como futbolista profesional con la camiseta azabache, frente a su gente

Hasta el momento no encontré confirmación del árbitro que dirigirá el duelo, por lo que ese dato queda pendiente de oficializarse.

Magno, referente del club durante varias temporadas, recibirá un merecido reconocimiento de la dirigencia y de sus compañeros. Se espera que sea titular y porte la cinta de capitán en su despedida. Informate Salta

El domingo no solo marcará el cierre del torneo: significará una noche cargada de emociones para el hincha cuervo, con el adiós a uno de sus máximos ídolos.

La terna arbitral designada para el encuentro está encabezada por Bruno Amiconi como árbitro principal. 

Te puede interesar
OIP

¡Se viene el Superclásico salteño!

Deportes03/10/2025

Este viernes se vivirá una nueva edición del clásico más esperado. Juventud Antoniana recibirá a Central Norte en el estadio Fray Honorato Pistoia, y el partido se jugará desde las 21:00, aprovechando que el estadio ya cuenta con iluminación para encuentros nocturnos.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail