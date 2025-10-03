Diego Magno se despide de Central Norte ante Estudiantes de Río Cuarto

Pero no será un partido más: será la despedida oficial del delantero Diego “Sacha” Magno, quien jugará sus últimos minutos como futbolista profesional con la camiseta azabache, frente a su gente

Pero no será un partido más: será la despedida oficial del delantero Diego “Sacha” Magno, quien jugará sus últimos minutos como futbolista profesional con la camiseta azabache, frente a su gente

Hasta el momento no encontré confirmación del árbitro que dirigirá el duelo, por lo que ese dato queda pendiente de oficializarse.

Magno, referente del club durante varias temporadas, recibirá un merecido reconocimiento de la dirigencia y de sus compañeros. Se espera que sea titular y porte la cinta de capitán en su despedida. Informate Salta

El domingo no solo marcará el cierre del torneo: significará una noche cargada de emociones para el hincha cuervo, con el adiós a uno de sus máximos ídolos.

La terna arbitral designada para el encuentro está encabezada por Bruno Amiconi como árbitro principal.