Hoyos explicó que la página web de la UNSa fue financiada con donaciones y defendió la publicidad

Por Aries, el ex rector de la Universidad Nacional de Salta, Daniel Hoyos, salió nuevamente al cruce de las críticas sobre el uso de fondos durante su gestión, y aclaró que la cuestionada inversión en la página web institucional y otras compras no se realizaron con dinero público, sino con aportes privados gestionados a través de licitaciones bancarias.

Consultado sobre el origen de estas donaciones, el ingeniero señaló que provienen de Banco Patagonia, entidad financiera seleccionada para manejar las cuentas de la universidad tras una licitación en la que, como parte del acuerdo, ofreció una importante donación. “Cuando se realiza una licitación para decidir qué banco va a manejar las cuentas, los bancos incluyen donaciones. Nosotros exigimos, por ejemplo, que agregaran cajeros automáticos, y el banco cumplió”, detalló.

Según el ex rector, durante su administración se recibieron alrededor de 200 millones de pesos, que fueron invertidos en un plazo fijo y multiplicados por 2,5 veces, lo que permitió contar con aproximadamente 500 millones de pesos. Con esos fondos —aclaró— se compraron dos unidades traffic, una mini central fotovoltaica, 70 computadoras y se financió el desarrollo de la nueva página web, entre otras inversiones. “Dicen que gastamos 15 millones en la página web… bueno, que hagan las cuentas. Todo eso fue con donaciones”, afirmó.

Hoyos especificó que “ese dinero no viene del presupuesto de la universidad. Son fondos gestionados por Fundalte. También con parte del plazo fijo institucional se financiaron obras para las facultades. No sé por qué Ciencias Económicas o Naturales no hicieron uso de esos recursos”, cuestionó.

Asimismo, Hoyos aseguró que su gestión dejó a la actual administración un remanente de 40 millones de pesos para futuras inversiones y defendió el uso estratégico de los recursos en comunicación, equipamiento y extensión universitaria.

Por otro lado, Hoyos reveló que la página web, desarrollada para concentrar y facilitar el acceso a la información institucional de la UNSa, ya está finalizada y solo resta que la actual gestión decida ponerla en funcionamiento. “La página está hecha, está entregada. Falta ponerla en vivo. Es un sistema, no solo una página, que permite a cada secretaría subir la información de sus actividades, resoluciones y demás”, explicó.

Además, Hoyos defendió las estrategias de difusión y comunicación implementadas durante su gestión, cuestionando que en algunos sectores se critique la inversión en visibilidad. “Cualquier universidad del mundo paga publicidad. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas, dirigida por el entonces decano Nina, durante años pagó un programa de televisión en Canal dos”, señaló.