Ante esta situación, se recomienda a los residentes de las áreas afectadas tomar precauciones, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
Milagro 2025: Amplían el recorrido de las imágenes peregrinas por la alta demanda
El presidente de la Hermandad de El Milagro, Oscar Sosa, explicó en Aries el recorrido ampliado de las imágenes peregrinas y adelantó visitas a nuevas localidades.Salta15/08/2025Ivana Chañi
El presidente de la Hermandad de El Milagro, Oscar Sosa, informó en Aries que este año se amplió el recorrido de las imágenes peregrinas por la alta demanda de comunidades y barrios de Salta y del interior.
“Estamos saliendo de la diócesis, vamos hasta la calle 20 de Febrero, seguimos por Ituzaingó hasta Zabala. Allí pasamos por un lugar donde generalmente hay enfermos, luego seguimos por Córdoba, barrio Ceferino, calle Polonia, Eslovaquia y República de Líbano, para encarar por la ruta 26 hasta llegar a Ciudad Valdivia”, detalló Sosa sobre el recorrido de este viernes.
Allí las imágenes permanecerán hasta las 19 horas. “A las 19 horas se retiran y van con destino al barrio Limache. Vamos a recorrer todo el barrio y llegar a la parroquia”, precisó.
Sosa confirmó que el itinerario se extendió más allá de la tradicional Fiesta del Milagro del 15 de septiembre. “Hay una demanda que ha colmado todo tipo de expectativa. Inclusive nos han pedido desde Cafayate y San Carlos para viajar con las imágenes peregrinas”, indicó.
Las solicitudes se realizan por escrito, a través de organizaciones y responsables que firman la nota. “Luego llega al arzobispado, se eleva a la Catedral y nosotros organizamos el cronograma para poder concretar la visita”, agregó el presidente de la Hermandad.
El error en la liquidación de jubilaciones docentes fue por “un cambio en el sistema informático”
La Dra. Julia Toyos indicó que las complicaciones se deben en parte a un nuevo sistema informático, que aún no arrastró todos los ítems correspondientes a los distintos cargos docentes.
Padre Javier Mamaní: “Nada se recibe de arriba, todo se logra con esfuerzo, trabajo y sacrificio”
La Iglesia Nuestra Señora del Pilar cerró la novena en honor a la Virgen de Urkupiña con gran participación de fieles que buscaron fortaleza espiritual.
Salta Forestal recauda hasta $3.800 millones anuales por concesiones
El presidente de Salta Forestal destacó la necesidad de avanzar en el desarrollo productivo de tierras concesionadas y mejorar la recaudación provincial.
Los hospitales funcionarán con guardias de Emergencias y el Centro Regional de Hemoterapia abrirá en horario especial de 7 a 12.
Cómo funcionará el IPS durante el viernes 15
La atención presencial se reducirá, pero urgencias, consultas online y la descarga de la credencial digital garantizarán la asistencia de los afiliados.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.
Milei viajará dos veces a EEUU en los próximos 45 días para intentar bajar la prima de riesgoPolítica14/08/2025
El Presidente busca atraer inversiones en sectores clave como litio y energía, y reducir el riesgo país de 750 a 550 puntos básicos.