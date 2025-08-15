Milagro 2025: Amplían el recorrido de las imágenes peregrinas por la alta demanda

El presidente de la Hermandad de El Milagro, Oscar Sosa, informó en Aries que este año se amplió el recorrido de las imágenes peregrinas por la alta demanda de comunidades y barrios de Salta y del interior.

“Estamos saliendo de la diócesis, vamos hasta la calle 20 de Febrero, seguimos por Ituzaingó hasta Zabala. Allí pasamos por un lugar donde generalmente hay enfermos, luego seguimos por Córdoba, barrio Ceferino, calle Polonia, Eslovaquia y República de Líbano, para encarar por la ruta 26 hasta llegar a Ciudad Valdivia”, detalló Sosa sobre el recorrido de este viernes.

Allí las imágenes permanecerán hasta las 19 horas. “A las 19 horas se retiran y van con destino al barrio Limache. Vamos a recorrer todo el barrio y llegar a la parroquia”, precisó.

Sosa confirmó que el itinerario se extendió más allá de la tradicional Fiesta del Milagro del 15 de septiembre. “Hay una demanda que ha colmado todo tipo de expectativa. Inclusive nos han pedido desde Cafayate y San Carlos para viajar con las imágenes peregrinas”, indicó.

Las solicitudes se realizan por escrito, a través de organizaciones y responsables que firman la nota. “Luego llega al arzobispado, se eleva a la Catedral y nosotros organizamos el cronograma para poder concretar la visita”, agregó el presidente de la Hermandad.