La UNSa enfrenta un déficit de más de 3.000 millones de pesos y evalúa declarar emergencia financiera

Por Aries, el rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina detalló que la casa de altos estudios transita con un déficit de 3.085 millones de pesos y advirtió que, si no se aprueba un presupuesto universitario, podrían tomarse medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica y administrativa.

Así, Nina informó que el Consejo Superior aprobó recientemente un proyecto de distribución presupuestaria para el primer semestre, que incluye la planificación del segundo semestre. Sin embargo, destacó que la falta de un presupuesto anual desde hace dos años complica la organización de la universidad y limita la cobertura de cargos docentes y no docentes.

“Si la situación no cambia, tendremos que evaluar la posibilidad de declarar una emergencia financiera dentro del ámbito de la universidad”, advirtió Nina. Esta medida, explicó, implicaría un parate en la ejecución presupuestaria basado en necesidades reales, priorizando principalmente la cobertura de plantas de personal.

El rector señaló que el financiamiento de la universidad también se ve afectado por demoras en la cobertura de cargos heredadas de gestiones anteriores y la caída de convenios y proyectos que involucraban más de 120 cargos, lo que representa un costo elevado para la institución.

Nina destacó que la expectativa de solución para el año próximo dependerá de la aprobación de la ley de financiamiento universitario, aunque anticipó que existe incertidumbre sobre su sanción definitiva y posibles vetos presidenciales.

En este contexto, el rector enfatizó que contar con un presupuesto universitario es clave para planificar adecuadamente las actividades académicas y administrativas, y evitar medidas de emergencia que puedan afectar el normal desarrollo de la universidad.