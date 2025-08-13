Se trata de la nieta de una mujer con la que mantenía una relación de pareja y con la que convivió. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
La UNSa enfrenta un déficit de más de 3.000 millones de pesos y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.Salta13/08/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina detalló que la casa de altos estudios transita con un déficit de 3.085 millones de pesos y advirtió que, si no se aprueba un presupuesto universitario, podrían tomarse medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica y administrativa.
Así, Nina informó que el Consejo Superior aprobó recientemente un proyecto de distribución presupuestaria para el primer semestre, que incluye la planificación del segundo semestre. Sin embargo, destacó que la falta de un presupuesto anual desde hace dos años complica la organización de la universidad y limita la cobertura de cargos docentes y no docentes.
“Si la situación no cambia, tendremos que evaluar la posibilidad de declarar una emergencia financiera dentro del ámbito de la universidad”, advirtió Nina. Esta medida, explicó, implicaría un parate en la ejecución presupuestaria basado en necesidades reales, priorizando principalmente la cobertura de plantas de personal.
El rector señaló que el financiamiento de la universidad también se ve afectado por demoras en la cobertura de cargos heredadas de gestiones anteriores y la caída de convenios y proyectos que involucraban más de 120 cargos, lo que representa un costo elevado para la institución.
Nina destacó que la expectativa de solución para el año próximo dependerá de la aprobación de la ley de financiamiento universitario, aunque anticipó que existe incertidumbre sobre su sanción definitiva y posibles vetos presidenciales.
En este contexto, el rector enfatizó que contar con un presupuesto universitario es clave para planificar adecuadamente las actividades académicas y administrativas, y evitar medidas de emergencia que puedan afectar el normal desarrollo de la universidad.
Los corredores urbanos y metropolitanos operarán con horarios de sábado y los usuarios podrán consultar la ubicación de los colectivos en tiempo real a través de la app oficial.
Alerta en la minería salteña: Advierten que adjudicar servicios a empresas extranjeras golpea la licencia social
El titular de la Cámara de Proveedores Mineros de Salta advirtió que la adjudicación de servicios a empresas foráneas afecta a la licencia social y el desarrollo local.
El rector de la UNSa reconoce salarios “muy desfasados en el tiempo”
Miguel Nina afirmó que un docente que inicia cobra $250 mil, mientras que aquellos con mayor antigüedad pueden superar los dos millones de pesos. “Los salarios hoy están por debajo de la canasta básica”, remarcó.
Finca Karina: “Era una industria de contrabando, con ventas en garages, Marketplace o TikTok”
Luego de que se cerrara ese paso clandestino, se reunió el Comando Unificado del Plan Güemes en Orán, y el interventor de Aguas Blancas remarcó sobre el impacto económico.
Estudiantes de San Martín, Orán y Rivadavia recibieron mochilas y útiles escolares tras las inclemencias climáticas, en un operativo que busca fortalecer la continuidad educativa.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Proveedores mineros advierten por la llegada de empresas extranjeras a las provinciasArgentina12/08/2025
Los empresarios locales advierten que las mineras operadoras buscan proveedores fuera del país y facilitan su llegada a Argentina.
El mayor fabricante de baterías del mundo suspendió la operación de su mayor yacimiento de litio.
Ola de calor en Europa: las llamas llegan a Madrid con incendios forestales en España y PortugalEl Mundo12/08/2025
Los bomberos trabajaron durante toda la noche del lunes para contener un incendio en el municipio de Tres Cantos, situado a 23 km al norte de Madrid, donde un hombre murió quemado.