Ante esta situación, se recomienda a los residentes de las áreas afectadas tomar precauciones, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
Milagro 2025: Casi 200 kinesiólogos asistirán a los peregrinos
La presidenta de la Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de la Provincia, Lic. Liliana Pastor, detalló que los profesionales cubrirán 15 puntos de atención, distribuidos en distintas localidades de la provincia.Salta15/08/2025Mariana Frías
En el marco de la festividad del Milagro 2025, la Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de Salta se prepara para renovar la asistencia a los peregrinos que recorren largas distancias desde distintos puntos de la provincia hasta la Catedral.
“Esto lleva a una organización que es posible gracias a muchas voluntades y la colaboración, los kinesiólogos asistían ya individualmente desde hace muchísimos años, pero en el 2013 fue la primera asistencia y fue creciendo, de ser siete kinesiólogos la primera vez, a terminar un grupo de más o menos doscientos kinesiólogos que trabajan para esta actividad en cada septiembre”, expresó la presidenta de la Asociación, Lic. Liliana Pastor, en diálogo con ‘Desafío’ por Aries.
Detalló que los profesionales cubren 15 puestos aproximadamente, en distintos puntos del interior como Iturbe, pasando por Puente Morales, Santa Rosa de Tastil, La Ciénaga, Cobos, Cerrillos, Gobernador Solá, Campo Quijano, y de la capital como Plaza 9 de Julio y La Rural.
“Fue un año muy difícil y lo necesitamos al El Milagro, porque nos va a revitalizar, nos va a ayudar. Somos afortunados de poder vivir este momento en nuestra provincia”, expreso.
Pastor indició que los Kinesiólogos del Milagro reciben donaciones de elementos para la asistencia como alcohol, yodo, gasas, curitas, cintas para curación, guantes de látex, vendas, toallitas femeninas, botellas de agua, servilletas.
“Este año incorporamos los calzados, la gente nos pide calzados, porque en medio del camino se les rompen las zapatillas. Siempre que sea un calzado que lo puedan donar, limpio, en buen estado, en cualquier número, nosotros se lo vamos a acercar en estos puestos”, expresó y agregó “hay que tener en cuenta que nosotros nos estamos yendo para lugares muy alejados y tienen varios días de caminata para llegar a Salta”.
Las donaciones se reciben en calle La Heras 44 de 8 a 16 horas y en calle 12 de Octubre 801, de 8 a 14 horas.
Milagro 2025: Amplían el recorrido de las imágenes peregrinas por la alta demanda
El presidente de la Hermandad de El Milagro, Oscar Sosa, explicó en Aries el recorrido ampliado de las imágenes peregrinas y adelantó visitas a nuevas localidades.
El error en la liquidación de jubilaciones docentes fue por “un cambio en el sistema informático”
La Dra. Julia Toyos indicó que las complicaciones se deben en parte a un nuevo sistema informático, que aún no arrastró todos los ítems correspondientes a los distintos cargos docentes.
Padre Javier Mamaní: “Nada se recibe de arriba, todo se logra con esfuerzo, trabajo y sacrificio”
La Iglesia Nuestra Señora del Pilar cerró la novena en honor a la Virgen de Urkupiña con gran participación de fieles que buscaron fortaleza espiritual.
Salta Forestal recauda hasta $3.800 millones anuales por concesiones
El presidente de Salta Forestal destacó la necesidad de avanzar en el desarrollo productivo de tierras concesionadas y mejorar la recaudación provincial.
Los hospitales funcionarán con guardias de Emergencias y el Centro Regional de Hemoterapia abrirá en horario especial de 7 a 12.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.
Fuerza Pátria busca polarizar la elección de octubre próximo bajo el binomio de dos modelos opuestos del país, quienes apoyan al gobierno de Javier Milei y quienes lo enfrentan. Para eso antes, deberán ponerse de acuerdo en qué candidatos ofrecerán.