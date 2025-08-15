Milagro 2025: Casi 200 kinesiólogos asistirán a los peregrinos

En el marco de la festividad del Milagro 2025, la Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de Salta se prepara para renovar la asistencia a los peregrinos que recorren largas distancias desde distintos puntos de la provincia hasta la Catedral.

“Esto lleva a una organización que es posible gracias a muchas voluntades y la colaboración, los kinesiólogos asistían ya individualmente desde hace muchísimos años, pero en el 2013 fue la primera asistencia y fue creciendo, de ser siete kinesiólogos la primera vez, a terminar un grupo de más o menos doscientos kinesiólogos que trabajan para esta actividad en cada septiembre”, expresó la presidenta de la Asociación, Lic. Liliana Pastor, en diálogo con ‘Desafío’ por Aries.

Detalló que los profesionales cubren 15 puestos aproximadamente, en distintos puntos del interior como Iturbe, pasando por Puente Morales, Santa Rosa de Tastil, La Ciénaga, Cobos, Cerrillos, Gobernador Solá, Campo Quijano, y de la capital como Plaza 9 de Julio y La Rural.

“Fue un año muy difícil y lo necesitamos al El Milagro, porque nos va a revitalizar, nos va a ayudar. Somos afortunados de poder vivir este momento en nuestra provincia”, expreso.

Pastor indició que los Kinesiólogos del Milagro reciben donaciones de elementos para la asistencia como alcohol, yodo, gasas, curitas, cintas para curación, guantes de látex, vendas, toallitas femeninas, botellas de agua, servilletas.

“Este año incorporamos los calzados, la gente nos pide calzados, porque en medio del camino se les rompen las zapatillas. Siempre que sea un calzado que lo puedan donar, limpio, en buen estado, en cualquier número, nosotros se lo vamos a acercar en estos puestos”, expresó y agregó “hay que tener en cuenta que nosotros nos estamos yendo para lugares muy alejados y tienen varios días de caminata para llegar a Salta”.

Las donaciones se reciben en calle La Heras 44 de 8 a 16 horas y en calle 12 de Octubre 801, de 8 a 14 horas.