Alerta amarilla por vientos en Salta: Ráfagas de hasta 100 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que rige una alerta amarilla por vientos para la Puna de Cafayate y la Puna de San Carlos, con vigencia desde las 12:00 hasta las 00:00 horas de hoy.

Según el organismo, el área será afectada por vientos provenientes del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más elevados.