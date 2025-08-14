Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan

En Día de Miércoles, el secretario general de ADP, Fernando Mazzone reconoció “serios problemas” en la liquidación de sueldos docentes, originados tras el hackeo al sistema del Ministerio de Educación. “Molesta mucho que en julio no te hayan pagado transporte o que figure mal el bono de 50.000 pesos”, señaló.

No obstante, Mazzone sostuvo que la ministra “trata de solucionar muchas cosas en el Ministerio y les molesta mucho a algunos”.

“Te lo digo con 37 años de experiencia: tiene todo mi apoyo porque hay áreas del Ministerio que deben funcionar mejor”, aseguró.