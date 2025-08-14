Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan

El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.

Educación14/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

fernando mazzone en día de miércoles 2025 (1)

En Día de Miércoles, el secretario general de ADP, Fernando Mazzone reconoció “serios problemas” en la liquidación de sueldos docentes, originados tras el hackeo al sistema del Ministerio de Educación. “Molesta mucho que en julio no te hayan pagado transporte o que figure mal el bono de 50.000 pesos”, señaló.

No obstante, Mazzone sostuvo que la ministra “trata de solucionar muchas cosas en el Ministerio y les molesta mucho a algunos”.

“Te lo digo con 37 años de experiencia: tiene todo mi apoyo porque hay áreas del Ministerio que deben funcionar mejor”, aseguró.

