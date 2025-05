Tras las elecciones provinciales del 11 de mayo, en Cara a Cara, con la conducción de Mario Erneto Peña, el ex gobernador Juan Manuel Urtubey analizó el presente del peronismo y la situación política del país con declaraciones que apuntaron tanto a su propio espacio como al rumbo del gobierno nacional.

"Decir que el peronismo murió es un error. Lo que está en crisis no es su existencia, sino su sentido. No sirve un peronismo que no representa a la gente. Hay que volver a dar respuestas a los problemas concretos de los argentinos", afirmó Urtubey, haciendo un llamado a reconstruir el espacio desde una lógica más social y menos estructural.

El ex mandatario cuestionó además las estrategias electorales que subordinan las candidaturas a figuras nacionales sin arraigo local. “Se quiere poner candidatos que vayan a hacer lo que diga Milei. No importa si los conocen o si tienen referencia territorial. Eso es grave”, señaló, en una clara crítica al verticalismo y la falta de construcción política desde las provincias.

En ese sentido, remarcó la necesidad de revalorizar el rol del interior profundo: “Nos viene jodiendo hace muchos años a los del norte, y particularmente a los salteños. Necesitamos un Estado que articule desarrollo y crecimiento en las provincias. Si no, después no nos podemos quejar cuando no hay rutas, hospitales, viviendas o medicamentos”.

Urtubey también fue crítico con el rol de ciertos sectores del peronismo que, según dijo, "terminan siendo funcionales al gobierno nacional". En sus palabras, “el principal problema es que muchos terminan siendo irresponsables. No se puede seguir mirando para otro lado mientras el Estado abandona a la gente”.

Por último, llamó a construir un proyecto federal con verdadera representación institucional. "No podemos seguir encerrados en disputas internas o electorales. La provincia tiene que recuperar protagonismo real en la discusión nacional. Y eso se hace con responsabilidad, no con obediencia ciega".