Urtubey llevará a Olmedo a la Justicia por calumnias: “No voy a permitir que ensucien mi nombre”

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, respondió con firmeza a las acusaciones del referente libertario Alfredo Olmedo, quien afirmó que "quiso coimear a mi padre a través de una segunda línea".

"Eso es el problema del fascismo: miente, miente que algo queda", declaró Urtubey. "Yo tengo seis hijos, me dediqué toda mi vida a la política, no soy un aventurero. Nunca tuve una denuncia por nada que no sea de índole política. Nunca estuve involucrado en ningún hecho de corrupción".

En ese sentido, el ex mandatario desmintió las acusaciones relacionadas con Salta Forestal. "Le quiero recordar que el que le regaló Salta Forestal a su padre fue Romero, no yo", dijo en alusión al ex gobernador Juan Carlos Romero. "Nosotros hicimos todo lo contrario. Impulsamos una ley para que empiecen a pagar canon por esas tierras que les habían regalado. Cuando se negaron a pagar, terminamos en juicio. Eso fue lo que hizo mi gobierno".

Además, Urtubey vinculó los dichos de Olmedo con una estrategia política típica del autoritarismo. "Es una irresponsabilidad de gente que son aventureros. Justifican el autoritarismo diciendo que las instituciones están mal y son corruptas. Eso es típico del fascismo", sentenció.

También defendió la transparencia del sistema electoral implementado durante su gestión: "Salta es la única provincia en la que el escrutinio se hace al 100% con verificación física de los votos. El margen de error del sistema es cero".

Finalmente, Urtubey anticipó acciones legales contra Olmedo: "Vamos a ir a la Justicia para que dé explicaciones. No voy a permitir que se diga cualquier cosa alegremente sobre mi honestidad o mi prestigio".