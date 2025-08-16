El próximo lunes ante Central Norte de Salta visitará a Nueva Chicago en Mataderos. El Tribunal de Disciplina de AFA dio a conocer, a través de su boletín oficial, las resoluciones relacionadas con los incidentes ocurridos en el partido ante Almirante Brown y confirmó que el choque entre los "cuervos"y el "torito" se jugará con asistencia de público locaL
Gimnasia y Tiro consiguió un triunfo clave en casa
El Albo consiguió una importante victoria por 1 a 0 ante Maipú de Mendoza que lo deja, de forma parcial, en el tercer lugar de la Zona A.Deportes16/08/2025Ivana Chañi
Gimnasia y Tiro logró un triunfo fundamental en el Estadio Michel Torino al vencer a Maipú de Mendoza. La victoria por 1 a 0 llegó en el inicio del segundo tiempo, a los 3 minutos, cuando el mediocampista Ivo Chaves se convirtió en el autor del único gol del partido, lo que aseguró los tres puntos para el equipo salteño.
Con este resultado, el Albo escala posiciones en el campeonato y se ubica momentáneamente en el tercer puesto de la Zona A,
Por la fecha 28, los dirigidos por Fernando Teté Quiroz visitarán a Deportivo Madryn el domingo 24 de agosto desde las 15:30 horas.
El comunicado de Godoy Cruz tras la pelea entre sus hinchas con la policía brasileña en Belo HorizonteDeportes15/08/2025
"Queremos que nuestra casa sea un ejemplo de respeto y que la fiesta sea tan grande como el amor que sentimos por nuestra institución”, informó la institución mendocina. El desquite será la semana que viene, en Cuyo.
Gimnasia y Tiro en un encuentro correspondiente a la 27ª fecha de la Zona A del torneo de Primera Nacional recibirá a Deportivo Maipú de Mendoza. El encuentro se jugará desde las 22 en el estadio David Michel Torino (Gigante del Norte) con televisación de TyC Sports Play y el arbitraje de Adrián Franklin.
61 demorados en el partido Atlético de Tucumán vs Newll's que se jugó en el MartearenaDeportes14/08/2025
El partido por Copa Argentina se jugó con las hinchadas de ambos equipos. En el operativo de seguridad participaron más de 500 policías.
La "Lepra" derrotó al 'Decano' tucumano por 3 a 2 en un encuentro válido por los octavos de final de la Copa dómestica. Miguel Brizuela y Coronel marcaron los goles para los dirigidos por Pusineri, mientras que Lollo, Maroni y González los tantos del conjunto rosarino. En la próxima instancia enfrentará a Belgrano.
Este jueves desde las 21.30, River visitará a Libertad en el Estadio La Huerta de Asunción por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Se espera la presencia de cerca de 3.000 hinchas millonarios en Paraguay. A continuación, lo que tenés que saber del duelo en el que impartirá justicia el brasileño Wilton Sampaio.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Milagro 2025: Casi 200 kinesiólogos asistirán a los peregrinos
La presidenta de la Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de la Provincia, Lic. Liliana Pastor, detalló que los profesionales cubrirán 15 puntos de atención, distribuidos en distintas localidades de la provincia.
Ángel Causarano, director de Complejo Teleférico Salta brindó detalles de los festejos que prepara el establecimiento para niños y niñas de la provincia. Shows de dinosaurios, pintacaritas, regalos y sorteos, entre las actividades para el domingo.
Variante “Frankenstein” del Covid: revelan nuevos datos de los casos en Argentina y tienen una particularidadSalud15/08/2025
El último informe de vigilancia genómica de la OMS -que mide hasta el 27 de julio- indica que el 54,4 por ciento de las muestras obtenidas a nivel global ya corresponden a este nuevo linaje de Ómicron.