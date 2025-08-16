Gimnasia y Tiro consiguió un triunfo clave en casa

Gimnasia y Tiro logró un triunfo fundamental en el Estadio Michel Torino al vencer a Maipú de Mendoza. La victoria por 1 a 0 llegó en el inicio del segundo tiempo, a los 3 minutos, cuando el mediocampista Ivo Chaves se convirtió en el autor del único gol del partido, lo que aseguró los tres puntos para el equipo salteño.

Con este resultado, el Albo escala posiciones en el campeonato y se ubica momentáneamente en el tercer puesto de la Zona A,

Por la fecha 28, los dirigidos por Fernando Teté Quiroz visitarán a Deportivo Madryn el domingo 24 de agosto desde las 15:30 horas.