Godoy: "No se puede ganar teniendo candidatos silenciosos"

"Hoy es el mejor momento para hablar de lo que faltó, que es la política", así empezó el diálogo entre Manuel Santiago Godoy, dirigente justicialista, con el periodista Mario Ernesto Peña, en su paso por Cara a Cara.

Godoy cuestionó las premisas de la "nueva política" que es justamente la ausencia de esta, la ausencia de contenido.

"Cuando tenés candidatos que dicen que ellos no tienen nada que ver con la política, entonces para qué están ahí". El dirigente cuestionó que los candidatos no participaron en debates, no protagonizaron polémicas políticas con ninguno de los otros candidatos. "A esto le sumas que Milei es la única fuerza con presencia nacional, todo esto hace que la libertad avanza sea transversal". Con estos elementos en juego, Godoy indicó que el oficialismo debería haber fijado una política concreta porque solo con gestión no alcanza. "Necesitas que la gente que has puesto de candidatos sean los que den la cara en la discusión política. No lo hicieron, ninguno", reflexionó Godoy.

"Fracasó la política y está visto que no se puede ganar, no se puede ganar, teniendo candidatos que se queden silenciosos ante la no propuesta", finalizó el "Indio".