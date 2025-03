Alba Quintar: “En Salta convirtieron a La Libertad Avanza en un club privado”

En el programa Cara a Cara, con el periodista Mario Ernesto Peña, la abogada Alba Quintar lanzó duras críticas contra la dirigencia de La Libertad Avanza en Salta, por caso Emilia Orozco, Carlos Zapata y Alfredo Olmedo. “Acá convirtieron a La Libertad Avanza en un club privado y le pusieron custodias a las ideas”, afirmó, a la par que señaló que existe una restricción para quienes piensan diferente. “Parece que uno ya ni siquiera puede ser libertario, ¿no? No solamente no pertenecer al partido, sino tampoco pensar libremente porque enseguida te saltan al cuello”, agregó.

Pese a las diferencias internas, Quintar ratificó su apoyo al gobierno de Javier Milei. “Creo firmemente en el proyecto de Milei y sigo defendiendo al presidente”, expresó. Además, marcó una diferencia entre el partido y la gestión nacional: “Vamos a separar lo que es el partido de lo que es el gobierno. Con el gobierno de Milei estoy conforme, sí, en lo personal”.

La dirigente también denunció haber sido víctima de agresiones y discriminación dentro del espacio libertario en Salta. “A mí me pueden quitar el partido político, pero no me pueden quitar los ideales. Yo fui muy herida”, señaló, y apuntó directamente contra algunos referentes provinciales. “Zapata salió a insultarme directamente”, sostuvo, y advirtió que “las agresiones no solamente son verbales, tienen que ver con una proscripción y una discriminación”.

Por último, destacó el respaldo popular hacia el presidente Milei y la transformación en la forma de hacer política. “La gente está contenta con Milei y la gente más humilde está contenta con Milei, porque la gente no es tonta. Sabe que venía de un clientelismo importante. Entiende este cambio”, afirmó. También resaltó el impacto de la tecnología en la toma de conciencia política: “La gente tiene acceso a internet, tiene otro tipo de conocimientos. Eso le permite despertarse y saber que hay opciones, que hay ideas que los pueden sacar de donde están”.