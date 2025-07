Salta atraviesa su tercer día consecutivo sin suministro de GNC, una situación que afecta directamente el bolsillo y el trabajo de los taxistas locales. La imposibilidad de cargar gas obliga a los choferes a utilizar nafta, mucho más costoso, lo cual impacta severamente sus ingresos diarios.

"Nosotros la mayoría estamos circulando con combustible líquido y ganancias no vemos", declaró en Aries un chofer afectado por la medida. La diferencia de costo es considerable: un tanque de nafta puede costar entre 25.000 y 30.000 pesos por jornada, en contraste con el GNC. Aunque los propietarios de taxis acuerdan una reducción en el porcentaje de ganancia de los choferes, lo que ronda entre un 5%, el impacto se traduce en una pérdida significativa de hasta un 40% o 35% por turno, lo cual vuelve insostenible la actividad para muchos.

Ante este panorama, algunos propietarios de vehículos han optado por no sacar sus autos a la calle. "Hay muchos compañeros que ya no están trabajando, porque los dueños de los vehículos no les conviene que salgan a circular así, no les rinde", explicó.

La incertidumbre sobre cuándo se normalizará la situación, con rumores que señalan una posible continuidad del desabastecimiento hasta el viernes, lleva a los choferes a considerar alternativas laborales. "Yo creo que hasta hoy día trabajaré y después vamos a tener que ver qué haremos, porque no se puede", expresó un conductor.