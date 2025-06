Editorial Cara a Cara: "La salud mental de Milei en el poder"

"¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes.

Le digo qué programa tenemos en la noche de hoy. Tenemos dos bloques, como hacemos habitualmente, uno dedicado al municipio, sobre todo a la figura del intendente, porque yo lo que no sé, no sé, nunca lo he hablado con él y las veces que estuvimos acá hicimos notas sobre temas puntuales, yo no sé cuál es la ciudad que el intendente se imagina como que quiere tener.

Ya en dos años de mandato, se entiende que va a repetir, ¿a quién no le gusta repetir si realmente hace cuatro años como marca la Constitución y seguramente tiene la posibilidad de volver a presentarse en las elecciones? Creo que tiene todas las condiciones dadas, no le estoy augurando un futuro de seis años en la Intendencia, pero sí la posibilidad que se la da la ley, ¿no? Entonces queremos preguntarle, fundamentalmente, cerrando los ojos, ¿qué tipo de ciudad piensa que va a dejar y qué tipo de ciudad le gustaría tener?

Ha habido movimientos últimamente en la municipalidad, por eso nos da motivos también como para ampliar el tema. Ese es un tema de esta noche.

Pero el primer tema es un tema tal vez un poquito más difícil de poderlo encarar, porque seguramente usted lo ha vivido un montón de veces frente al televisor y no sabe de qué se trata. Yo tampoco sé de qué se trata. Estamos hablando de la salud del presidente. Y no hablo de la salud, si le anda bien el corazón, si tiene problemas renales, no, no, yo hablo de sus conductas. Usted seguramente se tiene que haber sorprendido muchas veces, no solamente de los dichos del presidente, que en muchos casos son horrorosos realmente, tiene un descuido total de la palabra, se desfasa rápidamente, tiene gestos a través de los medios de comunicación que los hace en charlas públicas. Es más, hay uno que está hecho en la misma legislatura, con una imagen así de que se está masturbando.

A ver, es un nombre muy difícil de comprender. El otro día lo ha catalogado duramente el expresidente Macri, diciendo que este hombre llegó a la política con la hermana, que era una señora que hacía tortas y tiraba el tarot, y cuatro perros. Ese era todo el capital político que tenía. Indudablemente que en este año y medio, casi dos más la campaña, ha adquirido ya hábitos de la política y no ha cambiado mucho. O sea, siempre sigue con la motosierra, que es una característica de él. Sigue en esos actos de partidos extraños que se dan fuera del país. O sea, tiene actitudes que realmente desconciertan.

Ahora, lo que yo creo que no podemos negar ninguno es que es un hombre inteligente, porque si llegó con cuatro perros y su hermana, y hoy está manejando el país ya hace prácticamente un año y medio, y mantiene el poder que mantiene, y no se puede decir que sea una persona que no tenga inteligencia. La inteligencia tiene, donde la canaliza, ese es otro problema. Entonces nosotros en la noche de hoy lo hemos invitado a un licenciado en psicología. Es el licenciado Antonio Gutiérrez. Él además es escritor. Ya estuvo en alguna oportunidad con nosotros, en cara a cara, diciéndonos qué veía en la personalidad de este hombre. O sea, los actos públicos que él hace y los agravios hacia los demás, descalificando totalmente a todo el mundo, porque descalifica a los periodistas, a los colegas, bueno, al Papa. Al Papa llegó a decir que era el demonio en la tierra. O sea, yo no sé ya las cosas y la cantidad de cosas que ha hecho Milei desde que está en el poder, que realmente son irrepetibles, en muchos casos, y él es como que lo disfrutara. O sea, pone cara de placer. Acabamos de echar 50.000 personas, le dice. Claro, a alguien se lo diría a lo mejor de otra forma, le diría, mirá, lamentablemente no hay plata, estamos usando la motosierra, tuvimos que dejar sin trabajo a 50.000 personas. No, él parece que le da una gran satisfacción eso. Cuando habla de que está entrando mercadería de afuera y que va a ser más barata que la de acá, porque no se le van a cobrar aranceles, y los de acá les aumenta la luz, les aumenta el gas, les aumenta los impuestos, les aumenta todo, lo cual es imposible que las industrias se manejen adecuadamente, por eso la cantidad de industrias que se cerraron en nuestro país. Bueno, en nuestra provincia creo que son cerca de 300, ¿no? Pero en nuestro país, él lo dice con mucha satisfacción, ¿no? Dice, bueno, el que no puede competir con eso, el que cierre. Pero lo dice con una cara de satisfacción, que es muy perverso. O sea, uno dice, a ver, ¿se estará lamentando este hombre que esto pueda estar pasando? No, no, al contrario. Y si los jubilados no pueden comer, y bueno, nadie puede vivir sin comer, se la van a rebuscar para comer, y si alguien no tiene remedios, dice, bueno, así son las cosas, no hay plata. El que no tenga remedio, no los tomará, y si no, a alguien le dará para que los tome.

Realmente una personalidad bastante, bastante complicada. Pero claro, eso tiene que tener un nombre, me imagino yo. Vamos a ver si esta noche, a través de Gutiérrez, podemos descubrir cuál es el nombre de esta patología y quién es este hombre que nos está gobernando. Por lo tanto, les propongo a ustedes que vayamos a la presentación y después en el primer bloque vamos a estar con Gutiérrez".